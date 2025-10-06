Полсотни российских «сушек» для Ирана?

Иран готов приобрести несколько десятков российских истребителей Су-35. Об этом свидетельствует предполагаемая утечка документов российского государственного оборонного концерна «Ростех», сообщает издание Newsweek.

Утверждается, что речь идет об одной из крупнейших военных экспортных сделок России с момента начала войны с Украиной.

Согласно опубликованным в сети документам, Тегеран намерен закупить 48 боевых «сушек». Данная сделка может существенно модернизировать иранские ВВС и углубить военное сотрудничество между Ираном и Россией на фоне растущего противостояния Тегерана с США и Израилем.

Newsweek обратился за комментариями в МИД Ирана и России.

Отмечается, что предполагаемая сделка последовала за 12-дневной войной Ирана с Израилем и последующими авиаударами США по ядерным объектам, что выявило ограниченные возможности устаревшего иранского авиапарка.

Если информация подтвердится, это означает значительное повышение оборонного потенциала Ирана в части отражения возможных атак и усиления защиты стратегических объектов. Для России же это станет важным экспортным успехом на фоне санкционного давления и напряженности в сфере военного производства.

Также утверждается, что утечка файлов «Ростеха» произошла 2 октября и была организована хакерской группой Black Mirror.