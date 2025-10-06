Полсотни российских «сушек» для Ирана?

USD 1.7000
17:35 1554

Иран готов приобрести несколько десятков российских истребителей Су-35. Об этом свидетельствует предполагаемая утечка документов российского государственного оборонного концерна «Ростех», сообщает издание Newsweek.

Утверждается, что речь идет об одной из крупнейших военных экспортных сделок России с момента начала войны с Украиной.

Согласно опубликованным в сети документам, Тегеран намерен закупить 48 боевых «сушек». Данная сделка может существенно модернизировать иранские ВВС и углубить военное сотрудничество между Ираном и Россией на фоне растущего противостояния Тегерана с США и Израилем.

Newsweek обратился за комментариями в МИД Ирана и России.

Отмечается, что предполагаемая сделка последовала за 12-дневной войной Ирана с Израилем и последующими авиаударами США по ядерным объектам, что выявило ограниченные возможности устаревшего иранского авиапарка.

Если информация подтвердится, это означает значительное повышение оборонного потенциала Ирана в части отражения возможных атак и усиления защиты стратегических объектов. Для России же это станет важным экспортным успехом на фоне санкционного давления и напряженности в сфере военного производства.

Также утверждается, что утечка файлов «Ростеха» произошла 2 октября и была организована хакерской группой Black Mirror.

Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр
Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр фото; обновлено 17:51
17:51 4862
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
19:11 486
Коммунисту Самедову продлили арест
Коммунисту Самедову продлили арест
18:53 800
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ обновлено 19:05
19:05 1495
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 2303
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема; все еще актуально
5 октября 2025, 22:53 5840
Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 3092
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 1741
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1915
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 2576
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 10441

