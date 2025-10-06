USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Иранский суд оправдал «израильского шпиона»

17:53 851

Суд города Бендер-Аббас провинции Хормозган в Иране оправдал обвиненного в шпионаже в пользу Израиля европейца, имеющего германское и французское гражданства. Об этом сообщил главный судья провинции Моджтаба Гахремани.

«Несмотря на выдвинутые прокуратурой обвинения, суд, приняв во внимание правовые принципы и сомнения в отношении инкриминируемого преступления, вынес оправдательный приговор обвиняемому», - приводит его слова агентство Tasnim. По словам судьи, прокурор еще имеет возможность опротестовать решение суда.

Отмечается, что европеец был задержан иранскими правоохранительными органами во время 12-дневной ирано-израильской войны в июне по обвинению в шпионаже в пользу Израиля.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня, который вступил в силу 24 июня.

