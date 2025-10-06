У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ

В Гяндже состоялся финал соревнований Игр СНГ по баскетболу 3х3 среди девушек.
В финале встречались Азербайджан и Россия. На этот раз россиянки оказались сильнее - 19:13. У сборной Азербайджана серебро.
На турнире баскетболистов команда Азербайджана в матче за бронзу уступила Узбекистану.
*** 17:57
Сегодня на III Играх стран СНГ завершаются соревнования по баскетболу 3х3.
Азербайджанские баскетболистки вышли в финал. Команда в составе Лейлы Аллахвердиевой, Ангелины Исмайловой, Дениз Гекчель и Полины Щукиной, в полуфинале обыграла Узбекистан - 22:10.
В финале Азербайджан встретится с Россией. На предварительной стадии наша команда в упорном матче обыграла россиянок со счетом 19:18.
В турнире баскетболистов Азербайджан в полуфинале уступил Беларуси - 13:16. В матче за 3-е место подопечные Заура Пашаева встретятся с узбеками. Состав сборной Азербайджана: Гусейн Гафланов, Эмануэль Агбасан, Исмаил Абдуллаев, Огузхан Гулиев.