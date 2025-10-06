USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ

обновлено 19:05
Отдел спорта
19:05 1498

В Гяндже состоялся финал соревнований Игр СНГ по баскетболу 3х3 среди девушек.

В финале встречались Азербайджан и Россия. На этот раз россиянки оказались сильнее - 19:13. У сборной Азербайджана серебро.

На турнире баскетболистов команда Азербайджана в матче за бронзу уступила Узбекистану.

*** 17:57

Сегодня на III Играх стран СНГ завершаются соревнования по баскетболу 3х3.

Азербайджанские баскетболистки вышли в финал. Команда в составе Лейлы Аллахвердиевой, Ангелины Исмайловой, Дениз Гекчель и Полины Щукиной, в полуфинале обыграла Узбекистан - 22:10. 

В финале Азербайджан встретится с Россией. На предварительной стадии наша команда в упорном матче обыграла россиянок со счетом 19:18.

В турнире баскетболистов Азербайджан в полуфинале уступил Беларуси - 13:16. В матче за 3-е место подопечные Заура Пашаева встретятся с узбеками. Состав сборной Азербайджана: Гусейн Гафланов, Эмануэль Агбасан, Исмаил Абдуллаев, Огузхан Гулиев.

Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр
Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр фото; обновлено 17:51
17:51 4865
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
19:11 487
Коммунисту Самедову продлили арест
Коммунисту Самедову продлили арест
18:53 804
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ обновлено 19:05
19:05 1499
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 2305
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема; все еще актуально
5 октября 2025, 22:53 5842
Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 3094
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 1742
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1915
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 2579
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 10443

ЭТО ВАЖНО

Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр
Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр фото; обновлено 17:51
17:51 4865
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
19:11 487
Коммунисту Самедову продлили арест
Коммунисту Самедову продлили арест
18:53 804
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ обновлено 19:05
19:05 1499
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 2305
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема; все еще актуально
5 октября 2025, 22:53 5842
Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 3094
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 1742
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1915
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 2579
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 10443
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться