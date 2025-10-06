У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ

В Гяндже состоялся финал соревнований Игр СНГ по баскетболу 3х3 среди девушек.

В финале встречались Азербайджан и Россия. На этот раз россиянки оказались сильнее - 19:13. У сборной Азербайджана серебро.

На турнире баскетболистов команда Азербайджана в матче за бронзу уступила Узбекистану.