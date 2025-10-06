Пьяный замглавы МИД Армении подрался с женщиной

На днях заместитель министра иностранных дел Армении Ваган Костанян оказался в центре скандала из-за употребления алкоголя, пишут армянские СМИ.

По данным источников, 4 октября Костанян находился в одном из пабов в центре Еревана в компании женщины. После нескольких часов употребления спиртного пара вышла на улицу и начала вести себя в общественном месте непристойно: они толкали и оскорбляли друг друга.

Очевидцы инцидента, которых было немало, не вмешивались, позволив Костаняну и его спутнице «спокойно выяснить свои взаимоотношения», говорится в информации.