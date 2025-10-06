USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Пьяный замглавы МИД Армении подрался с женщиной

18:06 1312

На днях заместитель министра иностранных дел Армении Ваган Костанян оказался в центре скандала из-за употребления алкоголя, пишут армянские СМИ.

По данным источников, 4 октября Костанян находился в одном из пабов в центре Еревана в компании женщины. После нескольких часов употребления спиртного пара вышла на улицу и начала вести себя в общественном месте непристойно: они толкали и оскорбляли друг друга.

Очевидцы инцидента, которых было немало, не вмешивались, позволив Костаняну и его спутнице «спокойно выяснить свои взаимоотношения», говорится в информации.

Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр
Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр фото; обновлено 17:51
17:51 4868
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
19:11 489
Коммунисту Самедову продлили арест
Коммунисту Самедову продлили арест
18:53 805
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ обновлено 19:05
19:05 1500
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 2305
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема; все еще актуально
5 октября 2025, 22:53 5842
Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 3094
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 1743
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1915
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 2579
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 10444

ЭТО ВАЖНО

Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр
Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр фото; обновлено 17:51
17:51 4868
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
19:11 489
Коммунисту Самедову продлили арест
Коммунисту Самедову продлили арест
18:53 805
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ обновлено 19:05
19:05 1500
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 2305
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема; все еще актуально
5 октября 2025, 22:53 5842
Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 3094
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 1743
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1915
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 2579
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 10444
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться