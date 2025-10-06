Израильтяне выслали Грету Тунберг от греха подальше

Грета Тунберг и еще 170 активистов флотилии «Сумуд» были депортированы из Израиля в Грецию и Словакию, сообщили в израильском МИД.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил Грету Тунберг и «её друзей» персонами нон грата в Израиле.

В последние дни вокруг так называемой флотилии «Сумуд» развернулась новая волна напряженности в Восточном Средиземноморье. Израильские военно-морские силы перехватили несколько судов, направлявшихся к берегам Газы с гуманитарной помощью, заявив, что флотилия нарушает действующую морскую блокаду. По данным организаторов, корабли подвергались «агрессивным действиям» — применению водометов, глушению связи и атакам дронов.

Последнее судно, Marinette, продолжило движение к сектору Газа даже после предупреждений израильской стороны, но было остановлено в международных водах. Среди участников миссии — активисты и парламентарии из десятков стран, настаивающие на мирном характере операции.

Ранее задержанная израильскими властями шведская активистка Грета Тунберг сообщила о содержании в камере с клопами и нехватке пищи и воды, что, по ее словам, привело к обезвоживанию.

По данным СМИ, один из задержанных активистов сообщил посольству другой страны о том, что видел, как Тунберг «заставляли держать неизвестные флаги для фотографирования». Кроме того, источник указал, что израильские власти предлагали Тунберг «подписать некий документ», однако она отказалась это сделать из-за непонимания его содержания.