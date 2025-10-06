USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Израильтяне выслали Грету Тунберг от греха подальше

18:12

Грета Тунберг и еще 170 активистов флотилии «Сумуд» были депортированы из Израиля в Грецию и Словакию, сообщили в израильском МИД.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил Грету Тунберг и «её друзей» персонами нон грата в Израиле.

В последние дни вокруг так называемой флотилии «Сумуд» развернулась новая волна напряженности в Восточном Средиземноморье. Израильские военно-морские силы перехватили несколько судов, направлявшихся к берегам Газы с гуманитарной помощью, заявив, что флотилия нарушает действующую морскую блокаду. По данным организаторов, корабли подвергались «агрессивным действиям» — применению водометов, глушению связи и атакам дронов.

Последнее судно, Marinette, продолжило движение к сектору Газа даже после предупреждений израильской стороны, но было остановлено в международных водах. Среди участников миссии — активисты и парламентарии из десятков стран, настаивающие на мирном характере операции.

Ранее задержанная израильскими властями шведская активистка Грета Тунберг сообщила о содержании в камере с клопами и нехватке пищи и воды, что, по ее словам, привело к обезвоживанию.

По данным СМИ, один из задержанных активистов сообщил посольству другой страны о том, что видел, как Тунберг «заставляли держать неизвестные флаги для фотографирования». Кроме того, источник указал, что израильские власти предлагали Тунберг «подписать некий документ», однако она отказалась это сделать из-за непонимания его содержания.

Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр
Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр
17:51
17:51 4869
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
19:11
19:11 491
Коммунисту Самедову продлили арест
Коммунисту Самедову продлили арест
18:53
18:53 808
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ
19:05
19:05 1501
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти
15:49
15:49 2306
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась
5 октября 2025, 22:53
5 октября 2025, 22:53 5843
Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине
16:36
16:36 3095
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03
16:03 1744
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
14:02
14:02 1915
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18
15:18 2581
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
15:06
15:06 10445

