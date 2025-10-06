От улицы Хиябани до Московского проспекта…

С 08:00 7 октября до 00:00 9 октября на боковой дороге Внешней кольцевой автодороги (на участке от улицы Мухаммеда Хиябани до Московского проспекта в Ясамальском районе Баку) будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим движение транспортных средств на этом участке будет частично ограничено.

«Просим водителей быть внимательными на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков», — говорится в заявлении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.