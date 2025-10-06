USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

От улицы Хиябани до Московского проспекта…

18:22 1265

С 08:00 7 октября до 00:00 9 октября на боковой дороге Внешней кольцевой автодороги (на участке от улицы Мухаммеда Хиябани до Московского проспекта в Ясамальском районе Баку) будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим движение транспортных средств на этом участке будет частично ограничено.

«Просим водителей быть внимательными на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков», — говорится в заявлении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр
Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр фото; обновлено 17:51
17:51 4869
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
19:11 492
Коммунисту Самедову продлили арест
Коммунисту Самедову продлили арест
18:53 809
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ обновлено 19:05
19:05 1501
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 2306
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема; все еще актуально
5 октября 2025, 22:53 5843
Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 3095
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 1744
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1916
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 2581
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 10445

ЭТО ВАЖНО

Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр
Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр фото; обновлено 17:51
17:51 4869
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
19:11 492
Коммунисту Самедову продлили арест
Коммунисту Самедову продлили арест
18:53 809
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ обновлено 19:05
19:05 1501
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 2306
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема; все еще актуально
5 октября 2025, 22:53 5843
Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 3095
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 1744
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1916
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 2581
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 10445
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться