USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Азербайджанцы теперь могут купить самый быстрый родстер в мире

BUGATTI MISTRAL ТЕПЕРЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
18:23 1199

Nazar Holdings/Bugatti Baku с гордостью представили первый в регионе показ самого эксклюзивного автомобиля в мире. Это событие стало не только первым для Азербайджана, но и для всего региона Азии и Ближнего Востока.

Bugatti Mistral, оснащенный двигателем W16 мощностью 1600 лошадиных сил, способен развивать скорость свыше 420 км/ч, что делает его самым быстрым открытым автомобилем в мире. Эта модель воплощает вершину инженерного совершенства, дизайна и производительности в автомобильной индустрии.

Nazar Holdings официально представляет марку Bugatti уже в 8 странах и владеет самым большим и современным шоурумом Bugatti в мире, расположенным в Баку. Bugatti Baku — это не просто автосалон, а уникальное пространство, отражающее философию роскоши и исключительности марки.

Владелец Nazar Holdings Али Назар отметил:

«Появление Bugatti Mistral в Баку — это не просто презентация автомобиля, это событие, которое делает Азербайджан одним из ведущих центров на карте мировых суперкаров».

Презентация также совпала с 20-летним юбилеем легендарного Bugatti Veyron и прошла в рамках незабываемой церемонии в Центре Гейдара Алиева.

Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр
Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр фото; обновлено 17:51
17:51 4871
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
19:11 493
Коммунисту Самедову продлили арест
Коммунисту Самедову продлили арест
18:53 812
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ обновлено 19:05
19:05 1504
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 2306
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема; все еще актуально
5 октября 2025, 22:53 5843
Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 3096
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 1745
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1916
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 2581
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 10445

ЭТО ВАЖНО

Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр
Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр фото; обновлено 17:51
17:51 4871
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
19:11 493
Коммунисту Самедову продлили арест
Коммунисту Самедову продлили арест
18:53 812
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ обновлено 19:05
19:05 1504
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 2306
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема; все еще актуально
5 октября 2025, 22:53 5843
Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 3096
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 1745
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1916
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 2581
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 10445
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться