Финал эпопеи между Израилем и ХАМАС

В Каире начались, возможно, финальные переговоры Израиля и ХАМАС о завершении войны в секторе Газа и возвращении заложников, сообщает Bild.
Это непрямые переговоры - посредниками выступают Египет и США в лице спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа.
Обсуждается обмен заложниками и заключенными, а также временное перемирие.
Израильскую делегацию возглавляет министр стратегического планирования Рон Дермер, а ХАМАС - Халиль аль-Хайя, один из лидеров группировки за рубежом. В переговорах также участвуют дипломаты из Германии и Катара.