Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Финал эпопеи между Израилем и ХАМАС

18:40 865

В Каире начались, возможно, финальные переговоры Израиля и ХАМАС о завершении войны в секторе Газа и возвращении заложников, сообщает Bild.

Это непрямые переговоры - посредниками выступают Египет и США в лице спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа.

Обсуждается обмен заложниками и заключенными, а также временное перемирие.

Израильскую делегацию возглавляет министр стратегического планирования Рон Дермер, а ХАМАС - Халиль аль-Хайя, один из лидеров группировки за рубежом. В переговорах также участвуют дипломаты из Германии и Катара.

Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр
Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр фото; обновлено 17:51
17:51 4875
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
19:11 498
Коммунисту Самедову продлили арест
Коммунисту Самедову продлили арест
18:53 818
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ обновлено 19:05
19:05 1508
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 2308
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема; все еще актуально
5 октября 2025, 22:53 5844
Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 3097
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 1747
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1917
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 2582
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 10447

