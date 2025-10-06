USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Коммунисту Самедову продлили арест

Инара Рафикгызы
18:53 820

Сабаильский районный суд продлил срок ареста бывшего председателя Совета старейшин Имишлинского района Салеха Самедова. Как сообщает haqqin.az, согласно решению суда, срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении Самедова, продлен на 3 месяца.

Самедов обвиняется по статье 179 Уголовного кодекса (присвоение или растрата). Отметим, что он был арестован Службой государственной безопасности.

В День победы - 9 мая в селе Сарыханлы Имишлинского района прошло мероприятие у мемориального комплекса в память о погибших во Второй мировой войне, был поднят флаг Советского Союза. Участники мероприятия, в том числе и Самедов, надели георгиевские ленты.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. 13 мая Самедов был освобожден от должности председателя Имишлинского районного отделения Совета старейшин. В информации, опубликованной Советом старейшин, говорилось, что поведение Самедова нанесло ущерб репутации организации и грубо нарушило уставные требования. Самедов также был исключен из Совета старейшин Азербайджана.

Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр
Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр фото; обновлено 17:51
17:51 4876
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
19:11 500
Коммунисту Самедову продлили арест
Коммунисту Самедову продлили арест
18:53 821
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ обновлено 19:05
19:05 1508
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 2308
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема; все еще актуально
5 октября 2025, 22:53 5844
Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 3098
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 1747
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1917
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 2582
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 10448

ЭТО ВАЖНО

Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр
Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр фото; обновлено 17:51
17:51 4876
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
19:11 500
Коммунисту Самедову продлили арест
Коммунисту Самедову продлили арест
18:53 821
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ обновлено 19:05
19:05 1508
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 2308
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема; все еще актуально
5 октября 2025, 22:53 5844
Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 3098
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 1747
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1917
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 2582
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 10448
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться