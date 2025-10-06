Коммунисту Самедову продлили арест

Сабаильский районный суд продлил срок ареста бывшего председателя Совета старейшин Имишлинского района Салеха Самедова. Как сообщает haqqin.az, согласно решению суда, срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении Самедова, продлен на 3 месяца.

Самедов обвиняется по статье 179 Уголовного кодекса (присвоение или растрата). Отметим, что он был арестован Службой государственной безопасности.

В День победы - 9 мая в селе Сарыханлы Имишлинского района прошло мероприятие у мемориального комплекса в память о погибших во Второй мировой войне, был поднят флаг Советского Союза. Участники мероприятия, в том числе и Самедов, надели георгиевские ленты.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. 13 мая Самедов был освобожден от должности председателя Имишлинского районного отделения Совета старейшин. В информации, опубликованной Советом старейшин, говорилось, что поведение Самедова нанесло ущерб репутации организации и грубо нарушило уставные требования. Самедов также был исключен из Совета старейшин Азербайджана.