Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал интервью Euronews, в котором изложил позицию Израиля по конфликту в секторе Газа и назвал ключевые цели действий страны.

«Мы ведем битву за свободный мир — чтобы предотвратить вторжение варваров сначала в Европу, а затем и в Соединенные Штаты», — заявил Нетаньяху.

По его словам, необходима «дерадикализация» Газы по образцу послевоенной денацификации в Германии или реформ в Японии. «Нам необходимо «дерадикализовать» Газу, как это было сделано в Германии после Второй мировой войны или в Японии», — сказал премьер.

Нетаньяху подчеркнул, что управление сектором должно быть поручено людям, «которые не стремятся к уничтожению Израиля», и отметил, что президент США Дональд Трамп взял на себя обязательство возглавить такую власть. «Сектор Газа должен управляться людьми, которые не стремятся к уничтожению Израиля, и президент Трамп взял на себя обязательство возглавить эту власть», — сказал он.

Премьер резко раскритиковал роль Европы в мирном процессе: «Европа отсутствует в плане мира для Газы, потому что Европа проявила огромную слабость и фактически стала неактуальной».

Нетаньяху добавил, что Израиль будет нести общую ответственность за безопасность, чтобы предотвратить возрождение террористической активности из Газы. 

Премьер также провел аналогию с последствиями терактов 11 сентября, критикуя идею создания палестинского государства близ Тель-Авива. «Представьте, что после 11 сентября люди сказали бы: «Хорошо, теперь давайте дадим Бен Ладену и «Аль-Каиде» государство. И не просто государство — оно будет в миле от Нью-Йорка», - отметил Нетаньяху. По его словам, именно такое предложение выдвигают некоторые европейские лидеры после событий 7 октября: «Вот что предлагают эти европейские лидеры после резни 7 октября — дать палестинцам государство всего в нескольких милях от Тель-Авива».

