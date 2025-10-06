Словакия впервые при Фицо передаст оружие Украине

В правительстве Словакии впервые со времени возвращения к власти Роберта Фицо анонсировали новый пакет военной поддержки для Украины. Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом заявил вице-премьер - министр обороны Словакии Роберт Калиняк на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве.

«С большим удовольствием сообщаю, что вместе с министром Шмыгалем мы только что подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине», — сказал Калиняк.

По его словам, во время переговоров в Киеве стороны также обсудят возможные проекты для расширения оборонного сотрудничества.

В начале войны Словакия одной из первых в Европе оказала Украине значительную военную помощь. Однако после возвращения к власти Роберта Фицо прямая государственная поддержка была остановлена, а в отношении ряда бывших чиновников начались расследования.

Тем не менее, оборонное сотрудничество полностью не прекратилось — в Братиславе считают лицемерным запрещать словацким компаниям продавать оружие Украине, и коммерческие поставки продолжаются.