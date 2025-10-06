USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Словакия впервые при Фицо передаст оружие Украине

19:46 1573

В правительстве Словакии впервые со времени возвращения к власти Роберта Фицо анонсировали новый пакет военной поддержки для Украины. Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом заявил вице-премьер - министр обороны Словакии Роберт Калиняк на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве.

«С большим удовольствием сообщаю, что вместе с министром Шмыгалем мы только что подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине», — сказал Калиняк.

По его словам, во время переговоров в Киеве стороны также обсудят возможные проекты для расширения оборонного сотрудничества.

В начале войны Словакия одной из первых в Европе оказала Украине значительную военную помощь. Однако после возвращения к власти Роберта Фицо прямая государственная поддержка была остановлена, а в отношении ряда бывших чиновников начались расследования.

Тем не менее, оборонное сотрудничество полностью не прекратилось — в Братиславе считают лицемерным запрещать словацким компаниям продавать оружие Украине, и коммерческие поставки продолжаются.

Украина уничтожает нефтепромышленность России
Украина уничтожает нефтепромышленность России ВИДЕО
21:58 155
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
21:54 150
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
21:44 496
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
21:37 617
Правительство Франции начало разваливаться
Правительство Франции начало разваливаться обновлено 21:25
21:25 2904
Россия готовится к удару по НАТО?
Россия готовится к удару по НАТО?
21:20 927
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном новая геополитика
21:00 1385
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 3028
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
20:47 1885
CША не простили турецкий банк
CША не простили турецкий банк
21:03 1103
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 2171

ЭТО ВАЖНО

Украина уничтожает нефтепромышленность России
Украина уничтожает нефтепромышленность России ВИДЕО
21:58 155
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
21:54 150
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
21:44 496
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
21:37 617
Правительство Франции начало разваливаться
Правительство Франции начало разваливаться обновлено 21:25
21:25 2904
Россия готовится к удару по НАТО?
Россия готовится к удару по НАТО?
21:20 927
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном новая геополитика
21:00 1385
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 3028
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
20:47 1885
CША не простили турецкий банк
CША не простили турецкий банк
21:03 1103
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 2171
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться