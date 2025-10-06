USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

США разослали телеграмму: 5 тысяч кубинцев против Украины

19:59 1778

На стороне России в войне против Украины воюют до пяти тысяч кубинцев, сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю телеграмму Госдепартамента США.

В связи с этим Вашингтон поручил своим дипломатам призывать союзников голосовать против резолюции ООН, которая требует снять многолетнее торговое эмбарго с Кубы.

«После Северной Кореи Куба - крупнейший поставщик иностранных войск для российской агрессии: по оценкам, в Украине воюют от одной до пяти тысяч кубинцев», - говорится в телеграмме.

Администрация президента США Дональда Трампа разослала телеграмму в десятки дипмиссий США по всему миру, пишет Reuters.

Украина уничтожает нефтепромышленность России
Украина уничтожает нефтепромышленность России ВИДЕО
21:58 157
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
21:54 151
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
21:44 499
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
21:37 621
Правительство Франции начало разваливаться
Правительство Франции начало разваливаться обновлено 21:25
21:25 2905
Россия готовится к удару по НАТО?
Россия готовится к удару по НАТО?
21:20 929
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном новая геополитика
21:00 1386
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 3028
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
20:47 1886
CША не простили турецкий банк
CША не простили турецкий банк
21:03 1105
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 2171

