США разослали телеграмму: 5 тысяч кубинцев против Украины

На стороне России в войне против Украины воюют до пяти тысяч кубинцев, сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю телеграмму Госдепартамента США.

В связи с этим Вашингтон поручил своим дипломатам призывать союзников голосовать против резолюции ООН, которая требует снять многолетнее торговое эмбарго с Кубы.

«После Северной Кореи Куба - крупнейший поставщик иностранных войск для российской агрессии: по оценкам, в Украине воюют от одной до пяти тысяч кубинцев», - говорится в телеграмме.

Администрация президента США Дональда Трампа разослала телеграмму в десятки дипмиссий США по всему миру, пишет Reuters.