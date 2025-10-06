Глава Еврокомиссии о ловушке Путина

Глава Кремля Владимир Путин презирает Европейский союз, хочет пошатнуть его единство и имеет союзников в ЕС, которые помогают ему создавать «трещины в европейском здании». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте по вотуму недоверия Еврокомиссии 6 октября.

Фон дер Ляйен убеждена, что Путин через своих «покорных союзников» хочет расколоть Евросоюз изнутри.

«Посмотрите на то, что произошло на прошлой неделе в Сочи, когда Путин произнес свою ежегодную речь на Валдайском форуме. Его слова стоит слушать внимательно. Он снова возложил вину за свою агрессивную войну в Украине на Европу», – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она обратила внимание на то, что Путин «хвастался тем, что назвал «трещинами в европейском здании».

«Путин не скрывает своего презрения к нашему Союзу и его основам. И не скрывает радости от того, что его покорные союзники в Европе помогают ему в этом деле», – добавила фон дер Ляйен.

Она отметила, что «это – самый старый трюк в политической книге: посеять раздор, распространить дезинформацию, найти виновного».

«Все это для того, чтобы европейцы стали друг против друга, чтобы мы ослабили свою бдительность, споря между собой, чтобы подорвать нашу решимость и устойчивость. Это – ловушка. И мы просто не можем в нее попасть», – подытожила глава Еврокомиссии.