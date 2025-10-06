USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Глава Еврокомиссии о ловушке Путина

20:17 1703

Глава Кремля Владимир Путин презирает Европейский союз, хочет пошатнуть его единство и имеет союзников в ЕС, которые помогают ему создавать «трещины в европейском здании». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте по вотуму недоверия Еврокомиссии 6 октября.

Фон дер Ляйен убеждена, что Путин через своих «покорных союзников» хочет расколоть Евросоюз изнутри.

«Посмотрите на то, что произошло на прошлой неделе в Сочи, когда Путин произнес свою ежегодную речь на Валдайском форуме. Его слова стоит слушать внимательно. Он снова возложил вину за свою агрессивную войну в Украине на Европу», – подчеркнула глава Еврокомиссии. 

Она обратила внимание на то, что Путин «хвастался тем, что назвал «трещинами в европейском здании».

«Путин не скрывает своего презрения к нашему Союзу и его основам. И не скрывает радости от того, что его покорные союзники в Европе помогают ему в этом деле», – добавила фон дер Ляйен.

Она отметила, что «это – самый старый трюк в политической книге: посеять раздор, распространить дезинформацию, найти виновного».

«Все это для того, чтобы европейцы стали друг против друга, чтобы мы ослабили свою бдительность, споря между собой, чтобы подорвать нашу решимость и устойчивость. Это – ловушка. И мы просто не можем в нее попасть», – подытожила глава Еврокомиссии.

Украина уничтожает нефтепромышленность России
Украина уничтожает нефтепромышленность России ВИДЕО
21:58 161
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
21:54 152
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
21:44 502
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
21:37 625
Правительство Франции начало разваливаться
Правительство Франции начало разваливаться обновлено 21:25
21:25 2906
Россия готовится к удару по НАТО?
Россия готовится к удару по НАТО?
21:20 931
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном новая геополитика
21:00 1388
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 3028
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
20:47 1889
CША не простили турецкий банк
CША не простили турецкий банк
21:03 1107
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 2171

ЭТО ВАЖНО

Украина уничтожает нефтепромышленность России
Украина уничтожает нефтепромышленность России ВИДЕО
21:58 161
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
21:54 152
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
21:44 502
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
21:37 625
Правительство Франции начало разваливаться
Правительство Франции начало разваливаться обновлено 21:25
21:25 2906
Россия готовится к удару по НАТО?
Россия готовится к удару по НАТО?
21:20 931
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном новая геополитика
21:00 1388
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 3028
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
20:47 1889
CША не простили турецкий банк
CША не простили турецкий банк
21:03 1107
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 2171
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться