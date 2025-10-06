Бог Вишну спровоцировал скандал в Верховном суде

По сообщениям СМИ и юристов, присутствовавших на заседании Верховного суда Индии в понедельник, юрист пытался бросить что-то похожее на ботинок в председателя Верховного суда Б.Р. Гаваи из-за его недавних высказываний об индуистском боге Вишну, передает Reuters.

Сообщается, что недавно на судебном разбирательстве Гаваи заявил, что мужчина, подающий заявление о замене поврежденной статуи бога, должен «пойти и попросить само божество что-нибудь сделать», и суд отклонил это заявление.

СМИ пишут, что в понедельник адвокат подошел к возвышению, на котором сидел Гаваи, и был остановлен сотрудниками службы безопасности, когда тот приготовился бросить в него какой-то предмет. Гаваи, который в следующем месяце должен уйти в отставку с поста главного судьи Индии, попросил суд продолжить разбирательство, когда нападавшего вывели из зала суда, сообщает юридический сайт LiveLaw.

Пока неясно, был ли предмет в руке нападавшего ботинком или рулоном бумаги.

«Мы не потерпим никаких оскорблений Санатан Дхармы («вечная религия»)», - выкрикнул нападавший, сообщает газета Hindustan Times.

В прошлом месяце Гаваи заявил, что его высказывания о боге, которые он сделал в суде, были неверно истолкованы и что он уважает все религии. Ассоциация юристов Верховного суда осудила инцидент, произошедший в понедельник, и потребовала, чтобы суд возбудил дело против юриста, причастного к этому.