Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Невыдуманные истории от Арестовича

20:37 1848

Встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского якобы должна была состояться в Стамбуле весной 2022 года, но сорвалась. Об этом заявил экс-советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович в интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube.

«Сорвалась встреча 9 апреля (2022 года) Зеленского и Путина в Стамбуле, она была намечена уже. Я просто знал сроки, находясь в переговорной группе. Я точно знал, что они девятого встречаются, уже решено было полностью», — объяснил Арестович.

Бывший советник офиса украинского президента заявил, что срыв встречи представителей Москвы и Киева якобы произошел после вмешательства тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Арестович выразил мнение, что это было «преступление» против Украины.

Украина уничтожает нефтепромышленность России
Украина уничтожает нефтепромышленность России ВИДЕО
21:58 168
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
21:54 156
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
21:44 507
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
21:37 628
Правительство Франции начало разваливаться
Правительство Франции начало разваливаться обновлено 21:25
21:25 2910
Россия готовится к удару по НАТО?
Россия готовится к удару по НАТО?
21:20 936
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном новая геополитика
21:00 1392
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 3028
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
20:47 1893
CША не простили турецкий банк
CША не простили турецкий банк
21:03 1108
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 2171

