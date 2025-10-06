Невыдуманные истории от Арестовича

Встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского якобы должна была состояться в Стамбуле весной 2022 года, но сорвалась. Об этом заявил экс-советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович в интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube.

«Сорвалась встреча 9 апреля (2022 года) Зеленского и Путина в Стамбуле, она была намечена уже. Я просто знал сроки, находясь в переговорной группе. Я точно знал, что они девятого встречаются, уже решено было полностью», — объяснил Арестович.

Бывший советник офиса украинского президента заявил, что срыв встречи представителей Москвы и Киева якобы произошел после вмешательства тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Арестович выразил мнение, что это было «преступление» против Украины.