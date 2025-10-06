Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?

Ведомство заявило армянским журналистам, что посольство Армении в Болгарии предприняло шаги для получения разъяснений от принимающей стороны и исключения подобных инцидентов в будущем. По словам представителя МИД Армении, инцидент не квалифицируется как «дипломатический скандал».

В то же время администрация общины Ани заявила, что сообщения СМИ о «дипломатическом скандале» не соответствуют действительности. По оценке администрации, произошедшее в аэропорту Софии было недоразумением.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Васил Левски в Софии произошел громкий дипломатический скандал. По данным болгарских СМИ, делегацию из армянского города Ани во главе с мэром Арманом Сарибекяном подвергли унизительной процедуре досмотра: сообщается, что гостей заставили полностью раздеться, допросили и несколько часов удерживали в служебных помещениях.

Инцидент произошел 1 октября. Армянская делегация прибыла в Болгарию по приглашению мэра города Нови-Пазар Георгия Георгиева. По его словам, чиновники и сопровождающие имели все необходимые документы и шенгенские визы, выданные болгарским посольством в Ереване. Несмотря на это, после прилета в 02:20 ночи их задержала пограничная полиция.

«Наших гостей отвели в отдельное помещение, где заставили раздеться догола и подвергли тщательному обыску. Были вскрыты личные вещи, даже повреждена рама картины, которую они привезли в подарок. Все это сопровождалось оскорбительными вопросами: кто они, зачем приехали и почему именно сейчас», — рассказал Георгиев.

По его словам, полицейские заявили, что подозревают делегацию в попытке незаконного пересечения границы и намерении выехать в Австрию. Разговор велся только на болгарском и английском языках — попытки объясниться по-русски были проигнорированы.

Делегацию освободили лишь спустя два с половиной часа, однако ей было приказано вернуться в аэропорт 4 октября и покинуть Болгарию. В противном случае им грозил бы запрет на въезд.

Посол Армении в Софии Цовинар Амбарцумян направила болгарскому министру иностранных дел Георгию Георгиеву официальную ноту протеста, выразив возмущение «неприемлемым и унизительным обращением с официальной делегацией дружественной страны».