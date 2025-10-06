Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном

Освобождение Азербайджаном Карабаха существенно изменило геополитическую конфигурацию и на Южном Кавказе, и на более широком пространстве — от Восточного Средиземноморья до Ближнего Востока. Победа Баку не только закрепила усиление азербайджано-турецкого альянса, но и активизировала внешнеполитическую реакцию третьих стран, стремящихся пересмотреть свои стратегические позиции в регионе Южного Кавказа. Одним из наиболее примечательных последствий стал рост активности в регионе Индии. В Нью-Дели углубление стратегического партнерства между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном восприняли как вызов собственным интересам, что привело к усилению двусторонних связей Индии с Арменией. За последние три года эта страна стала для Еревана ключевым поставщиком вооружений, вытеснив с этого рынка традиционного партнера Армении — Россию. Как неоднократно сообщал haqqin.az, поставки включают широкий спектр продукции - от стрелкового оружия до высокоточного ракетного вооружения, включая баллистические ракеты малой дальности.

Параллельно с укреплением военно-технического сотрудничества с Арменией Индия в рамках формирования новой региональной конфигурации активно расширяет взаимодействие с Грецией. В индийской внешней политике все более отчетливо прослеживается линия на формирование геостратегической оси Индия–Греция–Армения–Кипр как балансирующего механизма в противовес триаде Турция–Азербайджан–Пакистан. Этот вектор получил дальнейшее развитие после очередного обострения индо-пакистанских отношений. Индийские ВМС впервые за последние десятилетия были направлены в акваторию Средиземного моря, где провели совместные учения с ВМС Греции и Кипра. Данные маневры, включая операции по противолодочной обороне и ночные действия десантов, демонстрируют качественное углубление оборонного взаимодействия и вхождение Индии в зону, традиционно находившуюся вне ее прямой стратегической проекции. Греция в свою очередь рассматривает Индию как надежного партнера в противостоянии с Анкарой, особенно в свете турецких претензий на спорные морские зоны и воздушное пространство над Эгейским морем и Восточным Средиземноморьем. В контексте этих противоречий Афины последовательно расширяют сотрудничество с Дели, включая технические консультации по многоцелевым истребителям Rafale французского производства и обмен разведывательной информацией.

Своеобразным жестом политической поддержки стал визит на Кипр премьер-министра Индии Нарендры Моди в июне 2025 года. Этот визит - первый за более чем два десятилетия - завершился подписанием стратегического партнерства сроком на пять лет, охватывающего сферы кибербезопасности, обмена разведданными, противодействия терроризму и борьбы с транснациональной преступностью. Помимо политической и правовой кооперации, в соглашение вошли положения о проведении регулярных совместных военно-морских учений. Уже в минувшем сентябре индийский фрегат INS Trikand провел совместные маневры с военно-морскими силами Кипра в порту Лимассола. По оценке греческого военного эксперта Пола Антонопулоса, демонстративное присутствие индийских военных кораблей в Восточном Средиземноморье является сигналом готовности Индии к более активному участию в региональных конфликтах. И в первую очередь это касается достижения военного баланса сил с Турцией. В то же время налицо уязвимость внешнеполитической экспансии Индии, которая не подкреплена устойчивыми экономическими механизмами. С этой точки зрения важно учитывать и экономические интересы Индии в регионе. Одним из ключевых проектов стала идея создания альтернативного торгового коридора Индия-Иран-Армения-Черное море – маршрута, который позволил бы Нью-Дели получить доступ к европейским рынкам в обход направлений, контролируемых Китаем и Пакистаном, а также частично компенсировать усиление позиций Турции в связи с возможным открытием Зангезурского коридора.