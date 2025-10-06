CША не простили турецкий банк

Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию государственного турецкого банка Halkbank, пытавшегося избежать уголовного преследования по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и обходе санкций против Ирана. В силе остается решение нижестоящего суда, позволившего продолжить дело, возбужденное прокуратурой США в 2019 году.

Halkbank - государственный банк Турции, который обвиняется в обходе санкций США против Ирана и отмывании миллиардов долларов через фиктивные схемы. Верховный суд США в 2023 году разрешил вести уголовное дело против банка, а теперь Halkbank пытается добиться его закрытия, ссылаясь на дипломатический иммунитет.