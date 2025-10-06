USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

CША не простили турецкий банк

21:03 1112

Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию государственного турецкого банка Halkbank, пытавшегося избежать уголовного преследования по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и обходе санкций против Ирана. В силе остается решение нижестоящего суда, позволившего продолжить дело, возбужденное прокуратурой США в 2019 году.

Halkbank - государственный банк Турции, который обвиняется в обходе санкций США против Ирана и отмывании миллиардов долларов через фиктивные схемы. Верховный суд США в 2023 году разрешил вести уголовное дело против банка, а теперь Halkbank пытается добиться его закрытия, ссылаясь на дипломатический иммунитет.

Украина уничтожает нефтепромышленность России
Украина уничтожает нефтепромышленность России ВИДЕО
21:58 177
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
21:54 160
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
21:44 513
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
21:37 631
Правительство Франции начало разваливаться
Правительство Франции начало разваливаться обновлено 21:25
21:25 2914
Россия готовится к удару по НАТО?
Россия готовится к удару по НАТО?
21:20 941
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном новая геополитика
21:00 1399
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 3028
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
20:47 1898
CША не простили турецкий банк
CША не простили турецкий банк
21:03 1113
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 2171

ЭТО ВАЖНО

Украина уничтожает нефтепромышленность России
Украина уничтожает нефтепромышленность России ВИДЕО
21:58 177
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
21:54 160
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
21:44 513
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
21:37 631
Правительство Франции начало разваливаться
Правительство Франции начало разваливаться обновлено 21:25
21:25 2914
Россия готовится к удару по НАТО?
Россия готовится к удару по НАТО?
21:20 941
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном новая геополитика
21:00 1399
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 3028
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
20:47 1898
CША не простили турецкий банк
CША не простили турецкий банк
21:03 1113
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 2171
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться