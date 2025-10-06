USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания

статуэтка Трампа и борьба Навального
Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим
21:16 609

Дональд Трамп вновь стучится в ворота скандинавского рая. Не за политическим убежищем, а за золотой медалью, на которой выгравированы слова: «Мир, братство, надежда». Он хочет Нобелевскую премию мира — хочет страстно, громко, на грани абсурда. С присущим ему напором, угрозами и приливами нарциссизма. И если ее не дадут, то, по словам Трампа, это станет не просто личной обидой, а пощечиной всей Америке. Впрочем, не всей, наверное, а лишь той, что взирает на мир из-под козырьков бейсболок с надписью MAGA.

Но в Осло за массивными дверями Нобелевского комитета царит холодное скандинавское молчание. Там не любят, когда кричат. Особенно, когда кричат о мире, превращая это святое для Комитета понятие в некое подобие телевизионного контракта.

И если Трампу не дадут Нобелевскую премию, то, по его словам, это станет не просто личной обидой, а пощечиной всей Америке. Впрочем, не всей, наверное, а лишь той, что взирает на мир из-под козырьков бейсболок с надписью MAGA

Трамп настаивает, что «остановил семь войн» (эксперты в недоумении — некоторые из этих войн, похоже, начинались только в воображении 47-го президента США), подписал Авраамовы соглашения, инициировал мирный план по Газе, обзванивал министров и даже включил в дело Стива Уиткоффа и компанию «Файзер».

Имя Трампа мелькает в списках букмекеров, его рекомендуют главы правительств, видные конгрессмены — но не люди, у которых от войн остались руины вместо дома. Этих людей не впечатлить переговорами в кулуарах и не обмануть заголовками о «сделках ради мира». Потому что они знают: мир не декларируют — его сшивают снизу из боли, памяти и молчания.

По версии же Трампа, мир — это сделка. Приз, диплом, трофей. Что противоречит норвежской традиции, в которой мир — это не шоу, а шепот, тонкий, как кетгутовый шов, процесс — тот самый, что без следа стягивает живую рану. Но Трамп привык работать не иглой, а молотом. Это не стратегия мира, а маневры осадного типа: он не ищет двери, а сразу выносит стены. Особенно, если за ними дежурят телекамеры.

По версии же Трампа, мир — это сделка. Приз, диплом, трофей. Что противоречит норвежской традиции, в которой мир — это не шоу, а шепот, тонкий, как кетгутовый шов

Трамп как-то сказал журналистам: «Если бы меня звали Барак Обама, я бы получил премию за 10 секунд». Но и здесь он не прав: в Осло уже ошибались, присудив Обаме премию авансом, когда поверили в потенциал, а не в результат. Так что теперь Нобелевскую премию мира выдают не за обещания, а за последствия.

Тем временем в самой Норвегии — настороженное молчание. Не станет ли отказ Трампу новой триггерной точкой давления? Не превратится ли сдержанная тишина Осло в очередной громовой раскат из Вашингтона? За кулисами ходят разговоры о страхе перед дипломатическим «ответным выстрелом». Потому что Трамп умеет проигрывать только напоказ — превращая поражения в боеприпасы. Особенно когда проигрыш громкий, а сцена - международная.

А в другом конце Нобелевского сюжета мы видим вдову Алексея Навального — женщину, у которой отобрали мужа, страну и голос. Но Юлия Навальная, как и гуманитарные организации в Судане, где идет жестокая война, требуют не наград - они борются не за статуэтку, а за само существование.

А в другом конце Нобелевского сюжета мы видим вдову Алексея Навального — женщину, у которой отобрали мужа, страну и голос

Проиграв, Трамп, скорее всего, снова отреагирует твитом — громким, обвинительным, триумфальным на вид, но написанным с привкусом уязвленного эго. Чтобы заглушить тишину из Осло шумом новостных заголовков и заменить доверие комитета победными вспышками камер.

Но изменит ли возможное отрицательное решение Осло систему взглядов Дональда Трампа? Поймет ли 47-й президент США, что мир — это не бренд, не сделка и уж точно не пресс-релиз, а долгий и кропотливый путь без фанфар и панегириков?

Вряд ли. Ведь на этом пути Дональд Трамп ищет вовсе не мир, а собственное отражение в объективах телекамер.

Украина уничтожает нефтепромышленность России
Украина уничтожает нефтепромышленность России ВИДЕО
21:58 179
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
21:54 161
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
21:44 515
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
21:37 632
Правительство Франции начало разваливаться
Правительство Франции начало разваливаться обновлено 21:25
21:25 2914
Россия готовится к удару по НАТО?
Россия готовится к удару по НАТО?
21:20 943
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном новая геополитика
21:00 1402
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 3028
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
20:47 1902
CША не простили турецкий банк
CША не простили турецкий банк
21:03 1114
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 2171

ЭТО ВАЖНО

Украина уничтожает нефтепромышленность России
Украина уничтожает нефтепромышленность России ВИДЕО
21:58 179
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
21:54 161
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
21:44 515
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
21:37 632
Правительство Франции начало разваливаться
Правительство Франции начало разваливаться обновлено 21:25
21:25 2914
Россия готовится к удару по НАТО?
Россия готовится к удару по НАТО?
21:20 943
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном новая геополитика
21:00 1402
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 3028
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
20:47 1902
CША не простили турецкий банк
CША не простили турецкий банк
21:03 1114
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 2171
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться