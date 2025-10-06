Россия готовится к удару по НАТО?

Власти Литвы призвали граждан страны подготовить бомбоубежища на случай возможного вооруженного конфликта с Россией. Об сообщает Daily Mail.

«Литва призвала своих граждан начать подготовку бомбоубежищ, так как растут опасения, что прибалтийское государство может быть втянуто в конфликт с Россией», - говорится в материале. По информации издания, в столице страны Вильнюсе подвалы многих зданий превращены в убежища.

«Расположение Литвы делает ее одним из самых уязвимых членов НАТО. Литва, расположенная между Беларусью и Калининградом, часто называется линией фронта альянса», - подчеркивает Daily Mail.

Между тем еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сообщил, что немецкая разведка располагает доказательствами обсуждений в России потенциального удара по альянсу.

«Хотя армия РФ застряла в Украине, она способна открыть новый фронт… Россияне смогли адаптироваться к новым способам ведения боевых действий и, несмотря на огромные потери, продолжают производить оружие, боеприпасы и технику в больших объемах», - заявил он.