Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой

Сегодня в Габале открывается 12-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Официальная тема — «Региональный мир и безопасность», однако на деле участники обсуждают широкий спектр задач развития ОТГ на ближайшие три-пять лет.
Члены ОТГ объединены не только общими экономическими интересами, но и историческим опытом: основные государства организации обладают наследием советской и постсоветской эпох, стремлением войти в европейское культурное цивилизационное пространство и одновременно желанием создать между Китаем и Евросоюзом интеграционный контур тюркских государств.
Начиная с 2020-х годов, сама динамика постсоветского пространства вынудила их руководство пересмотреть целый ряд прежних представлений и подходов, одновременно дав региональным странам возможность обрести новое дыхание. С тех пор как в октябре 2009 года на IX Нахчыванском саммите была сформулирована идея тюркской интеграции через «Тюркский Совет», ключевые государства организации — Азербайджан, Казахстан и Узбекистан — значительно усилили свое политическое влияние и расширили экономические возможности, а Азербайджан, по сути, стал одним из лидеров тюркского процесса.
На нынешнем этапе под «брендом» ОТГ объединены все крупные инициативы международного транскаспийского масштаба - транспортный Срединный коридор, проект Транскаспийского энергокабеля, развитие судостроения и модернизация портов вдоль Срединного коридора. Кроме того, рассматриваются перспективы транспортировки газа из Туркменистана посредством Транскаспийского газопровода. Напомним в этой связи, что Туркменистан имеет в ОТГ статус наблюдателя.
Среди политико-экономических задач большого масштаба следует отметить двусторонние инвестиции между странами ОТГ по линиям Азербайджан-Казахстан, Азербайджан-Узбекистан и Азербайджан-Турция. Ведущую роль здесь играет SOCAR — Государственная нефтяная компания Азербайджана. Инвестиции этой компании в нефтехимию, магистральные инфраструктурные и транспортные проекты на территории Турции являются базисом отношений между Баку и Анкарой.
К ним также присоединились совместные проекты SOCAR и «Узбекнефтегаза»: в июле 2025 года было подписано соглашение о разделе продукции по группе месторождений на плато Устюрт, предполагающее инвестиции в размере около 2 миллиардов долларов.
Новым дополнением к совместным инвестициям стал проект GreenMet Investments Fund (Казахстан) по строительству в Азербайджане завода по производству горячебрикетированного железа мощностью около 2 миллионов тонн в год и с общим объемом инвестиций порядка 700 миллионов долларов.
Формируется структура Тюркского инвестиционного фонда (Turkic Investment Fund, TIF), созданного в 2023 году с первоначальным капиталом 500 миллионов долларов. После чего Венгрия, имеющая в ОТГ статус наблюдателя, добавила еще 100 миллионов. В результате капитал Тюркского инвестиционного фонда составляет сегодня около 600 миллионов долларов.
Серьезные вызовы наметились также по части торговли и интеграции. Пока все еще остается перспективой создание полноценной зоны свободной торговли (ЗСТ). Есть, правда, соглашения по некоторым товарам о свободном таможенном режиме, однако полноценно внедрить ЗСТ мешают объективные препятствия. В их числе участие некоторых членов ОТГ в ЕАЭС или СНГ, что накладывает тарифные обязательства. В свою очередь Турция, имея с ЕС отдельное соглашение о свободной торговле, вынуждена при формировании ЗСТ с организациями, у которых есть пересечения с Брюсселем, учитывать обязательства перед Евросоюзом.
Другая проблема— низкий уровень внутренней торговли в ОТГ: общий товарооборот между членами организации составил в 2024 году около 58 миллиардов долларов, что составляет порядка 7 процентов от совокупного внешнего товарооборота этих стран. Для сравнения, во времена, когда ЕАЭС находился в более активной фазе, объем его внутренней торговли составлял в 2015-м около 13,5, а к 2025-му — почти 19,8 процента.
Тем не менее, объем внутритюркской торговли интенсивно растет. За январь-июль 2025 года товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном достиг 517 миллионов долларов, почти повторив показатель прошлого года, когда он составил 533 миллиона долларов. Основной рост обеспечили казахстанские поставки зерна на фоне снижения закупок из России. Если такие темпы сохранятся, то уже в течение двух ближайших лет годовой товарооборот между Баку и Астаной может достичь 1 миллиарда долларов.
Аналогичный рубеж в миллиард долларов запланирован к 2030 году и для торговли между Азербайджаном и Узбекистаном. По итогам января-мая 2025 года объем их взаимной торговли превысил 200 миллионов долларов, что на 40 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, азербайджано-узбекская инвестиционная компания финансирует как минимум 15 совместных проектов на сумму свыше 360 миллионов долларов. В частности, в Азербайджане развивается текстильный кластер, а в Гаджигабульском промышленном парке в сотрудничестве с компаниями «Узавтосаноат» и «Азермаш» строится второй завод по выпуску автомобилей компании Chevrolet и запасных частей.
Таким образом, идея тюркской интеграции, зародившаяся в конце 1990-х — начале 2000-х годов на уровне межкультурного диалога, выросла сегодня до масштабов серьезного регионального формата. Что неудивительно, поскольку практически развитие это осуществляется руками самих тюркских государств, без доминирующего внешнего влияния и с возрастающей способностью самостоятельно управлять интеграционными процессами.