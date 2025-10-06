Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой

Сегодня в Габале открывается 12-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Официальная тема — «Региональный мир и безопасность», однако на деле участники обсуждают широкий спектр задач развития ОТГ на ближайшие три-пять лет. Члены ОТГ объединены не только общими экономическими интересами, но и историческим опытом: основные государства организации обладают наследием советской и постсоветской эпох, стремлением войти в европейское культурное цивилизационное пространство и одновременно желанием создать между Китаем и Евросоюзом интеграционный контур тюркских государств.

Начиная с 2020-х годов, сама динамика постсоветского пространства вынудила их руководство пересмотреть целый ряд прежних представлений и подходов, одновременно дав региональным странам возможность обрести новое дыхание. С тех пор как в октябре 2009 года на IX Нахчыванском саммите была сформулирована идея тюркской интеграции через «Тюркский Совет», ключевые государства организации — Азербайджан, Казахстан и Узбекистан — значительно усилили свое политическое влияние и расширили экономические возможности, а Азербайджан, по сути, стал одним из лидеров тюркского процесса. На нынешнем этапе под «брендом» ОТГ объединены все крупные инициативы международного транскаспийского масштаба - транспортный Срединный коридор, проект Транскаспийского энергокабеля, развитие судостроения и модернизация портов вдоль Срединного коридора. Кроме того, рассматриваются перспективы транспортировки газа из Туркменистана посредством Транскаспийского газопровода. Напомним в этой связи, что Туркменистан имеет в ОТГ статус наблюдателя. Среди политико-экономических задач большого масштаба следует отметить двусторонние инвестиции между странами ОТГ по линиям Азербайджан-Казахстан, Азербайджан-Узбекистан и Азербайджан-Турция. Ведущую роль здесь играет SOCAR — Государственная нефтяная компания Азербайджана. Инвестиции этой компании в нефтехимию, магистральные инфраструктурные и транспортные проекты на территории Турции являются базисом отношений между Баку и Анкарой.

К ним также присоединились совместные проекты SOCAR и «Узбекнефтегаза»: в июле 2025 года было подписано соглашение о разделе продукции по группе месторождений на плато Устюрт, предполагающее инвестиции в размере около 2 миллиардов долларов. Новым дополнением к совместным инвестициям стал проект GreenMet Investments Fund (Казахстан) по строительству в Азербайджане завода по производству горячебрикетированного железа мощностью около 2 миллионов тонн в год и с общим объемом инвестиций порядка 700 миллионов долларов. Формируется структура Тюркского инвестиционного фонда (Turkic Investment Fund, TIF), созданного в 2023 году с первоначальным капиталом 500 миллионов долларов. После чего Венгрия, имеющая в ОТГ статус наблюдателя, добавила еще 100 миллионов. В результате капитал Тюркского инвестиционного фонда составляет сегодня около 600 миллионов долларов. Серьезные вызовы наметились также по части торговли и интеграции. Пока все еще остается перспективой создание полноценной зоны свободной торговли (ЗСТ). Есть, правда, соглашения по некоторым товарам о свободном таможенном режиме, однако полноценно внедрить ЗСТ мешают объективные препятствия. В их числе участие некоторых членов ОТГ в ЕАЭС или СНГ, что накладывает тарифные обязательства. В свою очередь Турция, имея с ЕС отдельное соглашение о свободной торговле, вынуждена при формировании ЗСТ с организациями, у которых есть пересечения с Брюсселем, учитывать обязательства перед Евросоюзом.