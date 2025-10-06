USD 1.7000
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху

21:37 639

Состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишут зарубежные СМИ.

«Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе.

Проведен обмен мнениями по другим региональным темам. В частности, высказана заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы и в дальнейшей стабилизации в Сирии.

Накануне дня рождения Владимира Путина премьер-министр Израиля выразил ему самые добрые пожелания.

Со своей стороны, президент России поздравил Биньямина Нетаньяху и израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот», - говорится в сообщении.

