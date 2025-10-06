Правительство Франции «продержалось на посту всего 14 часов, потому что у Франции нет президента». Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента», — написал Медведев в соцсетях. Он добавил, что на страну «петушку Микрону плевать».

По словам Медведева, «лошади казаков, вошедших в Париж в 1814 году, исполнили бы обязанности президента Франции лучше». Он добавил, что «кризис доверия и отсутствие четкого лидера усугубили политическую ситуацию».

Внешняя политика республики, по мнению Медведева, «фокусируется не на национальных интересах, а на обслуживании союзников по НАТО и поддержке Украины».