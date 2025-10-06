Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС

Турция установила контакт с двумя группировками ХАМАС, удерживающими заложников, с которыми до этого момента не удавалось наладить связь, сообщил в понедельник источник The Jerusalem Post.

Это произошло спустя два дня после того, как 137 активистов флотилии «Сумуд» были депортированы из Израиля в Турцию.

Ранее в этом месяце Турция объявила о задержании предполагаемого агента «Моссада» и начала уголовное расследование в связи с перехватом Израилем «Глобальной флотилии Самуд» в Йом-Кипур.

Контакты Турции с ХАМАС произошли на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп предупредил террористическую организацию, что она столкнется с «полным уничтожением», если не откажется от власти и контроля над Газой, что необходимо для реализации его предложения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, однако, заявил в воскресенье, что ни одна часть плана Трампа не будет реализована до тех пор, пока все 48 заложников не будут возвращены на израильскую территорию. Эти слова Нетаньяху прозвучали после того, как Трамп днем ранее признался, что оказывал давление на израильского лидера, чтобы тот принял его 20-пунктный план.

В воскресенье источник в ХАМАС сообщил принадлежащему Саудовской Аравии телеканалу Al Arabiya, что террористическая организация начала сбор останков погибших израильских заложников для реализации данного предложения.