Украинские беспилотники атаковали Антипинский НПЗ в Тюмени в 2000 км от границ Украины.

Очевидцы сообщают о взрывах и повреждениях на строениях завода.

Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 6 октября, атаковали морской нефтяной терминал в Феодосии в Крыму.

Кроме того, силы специальных операций (ССО) ВСУ совместно с повстанческим движением «Черная искра» в ночь на 4 октября атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области.

Были поражены установки для производства линейных алкилбензолов и алкилароматических сульфонатов, а также для удаления воды, соли и первичной обработки нефти.