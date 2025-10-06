USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Украина уничтожает нефтепромышленность России

ВИДЕО
21:58 197

Украинские беспилотники атаковали Антипинский НПЗ в Тюмени в 2000 км от границ Украины.

Очевидцы сообщают о взрывах и повреждениях на строениях завода.

Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 6 октября, атаковали морской нефтяной терминал в Феодосии в Крыму.

Кроме того, силы специальных операций (ССО) ВСУ совместно с повстанческим движением «Черная искра» в ночь на 4 октября атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области.

Были поражены установки для производства линейных алкилбензолов и алкилароматических сульфонатов, а также для удаления воды, соли и первичной обработки нефти.

Украина уничтожает нефтепромышленность России
Украина уничтожает нефтепромышленность России ВИДЕО
21:58 198
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
21:54 167
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
21:44 530
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
21:37 647
Правительство Франции начало разваливаться
Правительство Франции начало разваливаться обновлено 21:25
21:25 2921
Россия готовится к удару по НАТО?
Россия готовится к удару по НАТО?
21:20 956
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном новая геополитика
21:00 1415
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 3030
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
20:47 1914
CША не простили турецкий банк
CША не простили турецкий банк
21:03 1120
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 2171

ЭТО ВАЖНО

Украина уничтожает нефтепромышленность России
Украина уничтожает нефтепромышленность России ВИДЕО
21:58 198
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
21:54 167
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
21:44 530
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
«Самые добрые пожелания» Путину от Нетаньяху
21:37 647
Правительство Франции начало разваливаться
Правительство Франции начало разваливаться обновлено 21:25
21:25 2921
Россия готовится к удару по НАТО?
Россия готовится к удару по НАТО?
21:20 956
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном новая геополитика
21:00 1415
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 3030
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
Что произошло с армянской делегацией в аэропорту Софии?
20:47 1914
CША не простили турецкий банк
CША не простили турецкий банк
21:03 1120
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 2171
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться