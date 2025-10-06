USD 1.7000
В центре Стамбула убили известного адвоката

6 октября 2025, 22:13 1624

На известного в Турции адвоката Сердара Октема напали в центре Стамбула, задержаны пять подозреваемых. Об этом пишут турецкие СМИ со ссылкой на полицию.

Известно, что пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

«Пятеро подозреваемых в связи с инцидентом задержаны нашими органами безопасности», — говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал A Haber, юристу поступали угрозы от местных ОПГ. Губернатор Стамбула Давут Гюль распорядился выделить ему охрану, однако уберечь Октема от нападения не удалось.

Харьков сотрясают взрывы
Харьков сотрясают взрывы ВИДЕО
6 октября 2025, 23:47 426
Турция возобновляет рейсы в Израиль?
Турция возобновляет рейсы в Израиль?
6 октября 2025, 23:21 758
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 1027
Сирия не будет праздновать войну с Израилем
Сирия не будет праздновать войну с Израилем
6 октября 2025, 23:11 744
Власти Грузии обвинили экс-президента
Власти Грузии обвинили экс-президента
6 октября 2025, 23:08 797
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема
6 октября 2025, 21:32 2474
Зверское нападение на врача Ганбаеву
Зверское нападение на врача Ганбаеву
6 октября 2025, 22:38 2199
Украинцы уничтожили россиян в Ямполе
Украинцы уничтожили россиян в Ямполе
6 октября 2025, 22:28 2108
Украина уничтожает нефтепромышленность России
Украина уничтожает нефтепромышленность России ВИДЕО
6 октября 2025, 21:58 2657
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
6 октября 2025, 21:54 1068
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
6 октября 2025, 21:44 2366

