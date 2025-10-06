В центре Стамбула убили известного адвоката

На известного в Турции адвоката Сердара Октема напали в центре Стамбула, задержаны пять подозреваемых. Об этом пишут турецкие СМИ со ссылкой на полицию.
Известно, что пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
«Пятеро подозреваемых в связи с инцидентом задержаны нашими органами безопасности», — говорится в сообщении.
Как сообщает телеканал A Haber, юристу поступали угрозы от местных ОПГ. Губернатор Стамбула Давут Гюль распорядился выделить ему охрану, однако уберечь Октема от нападения не удалось.