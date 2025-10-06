USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Украинцы уничтожили россиян в Ямполе

6 октября 2025, 22:28

Украинские защитники ликвидировали российских диверсантов, которым удалось просочиться в поселок Ямполь Донецкой области. Об этом заявил спикер группировки войск «Восток» Григорий Шаповал.

Шаповала попросили рассказать о ситуации в районе Ямполя по состоянию на вечер 6 октября.

«Ситуация там стабилизирована. Работа по уничтожению (диверсантов) завершена», - подчеркнул спикер.

Он уточнил, что россияне «все еще пытаются активно давить разными методами, но украинские защитники дают достойный отпор».

28 сентября российские телеграм-каналы писали о продвижении российских войск в Ямполе Донецкой области.

