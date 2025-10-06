Украинцы уничтожили россиян в Ямполе

Украинские защитники ликвидировали российских диверсантов, которым удалось просочиться в поселок Ямполь Донецкой области. Об этом заявил спикер группировки войск «Восток» Григорий Шаповал.
Шаповала попросили рассказать о ситуации в районе Ямполя по состоянию на вечер 6 октября.
«Ситуация там стабилизирована. Работа по уничтожению (диверсантов) завершена», - подчеркнул спикер.
Он уточнил, что россияне «все еще пытаются активно давить разными методами, но украинские защитники дают достойный отпор».
28 сентября российские телеграм-каналы писали о продвижении российских войск в Ямполе Донецкой области.