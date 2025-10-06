Зверское нападение на врача Ганбаеву

Совершено нападение на специалиста по связям с общественностью Центральной больницы города Ширвана Ламию Ганбаеву. Об этом сообщила глава департамента по коммуникациям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Замира Адилова.

По ее словам, нападение на Ганбаеву совершено на бытовой почве. Женщина получила многочисленные ножевые ранения, ее прооперировали в больнице, в которой она работает.

«Ламия не только трудолюбивый и ответственный сотрудник, но и очень мягкая, доброжелательная и искренняя женщина. В настоящее время ее лечение продолжается в отделении реанимации, состояние оценивается как средней тяжести. Мы верим, что благодаря усилиям наших уважаемых врачей и ее собственной силе воли она справится с этим испытанием», - подчеркнула Адилова.

МВД проводит мероприятия по задержанию подозреваемого в совершении преступления – экс-супруга потерпевшей Турала Ганбаева, 1986 года рождения.