Судью застрелили во время заседания

В здании апелляционного суда Тираны во время слушания в понедельник застрелили судью Астрита Каладжу, сообщает Associated Press.

По данным албанской полиции, Каладжу застрелил в зале суда 30-летний подозреваемый с инициалами Э.Ш. Судья скончался во время транспортировки в больницу.

Злоумышленник также ранил двух других человек, которые были в зале суда, но сейчас их жизни ничто не угрожает.

После стрельбы Э.Ш. скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан. Полиция арестовала мужчину и изъяла револьвер, который он, вероятно, использовал.

Мотив преступления пока неясен, и полиция о нем не сообщала.