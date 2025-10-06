USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Судью застрелили во время заседания

6 октября 2025, 22:53 1506

В здании апелляционного суда Тираны во время слушания в понедельник застрелили судью Астрита Каладжу, сообщает Associated Press.

По данным албанской полиции, Каладжу застрелил в зале суда 30-летний подозреваемый с инициалами Э.Ш. Судья скончался во время транспортировки в больницу.

Злоумышленник также ранил двух других человек, которые были в зале суда, но сейчас их жизни ничто не угрожает. 

После стрельбы Э.Ш. скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан. Полиция арестовала мужчину и изъяла револьвер, который он, вероятно, использовал.

Мотив преступления пока неясен, и полиция о нем не сообщала.

