Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз

В понедельник, 6 октября, началась так называемая нобелевская неделя. Первыми названы лауреаты в области физиологии и медицины. Ими стали два американца - Фред Рамсделл и Мэри Бранкоу и японец Шимон Сакагучи, сделавшие важные открытия при изучении иммунной системы. Каждый следующий день будут озвучиваться лауреаты по физике, химии и литературе, в пятницу дело дойдет до премии мира, а в понедельник, 13 октября, в заключительный день, мы узнаем, кто получит Нобелевскую премию в области экономики. Безусловно, специалисты по отдельным дисциплинам с особым нетерпением ожидают результатов, но в этом году, как никогда, много разговоров о премии мира, причем в привязке к единственной кандидатуре. Сам кандидат, Дональд Трамп, уже заявил, что, если он не получит Нобелевскую премию, это будет оскорблением для всей Америки.

А каковы в самом деле шансы у нынешнего американского президента стать в эту пятницу нобелевским лауреатом? О своем желании видеть Трампа нобелевским лауреатом высказывалось немало государственных руководителей, но важно знать, что все громкие выступления в последнее время на эту тему не способны повлиять на уже имеющийся список кандидатов, который, согласно строгим правилам, формируется до 31 января того года, когда объявляются победители. Список претендентов не просто остается неизвестным, он засекречен на 50 лет, как и весь процесс номинации, именно чтобы избежать давления на выбор победителя и публичных спекуляций на эту тему. Впрочем, больших сомнений, что американский президент имеется в списке, нет. Сам Трамп, будучи, как известно, человеком бесконечно скромным, еще в феврале высказался о том, что никого лучше его на эту позицию не найдется. С тех пор это из его уст звучало неоднократно, в том числе недавно с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН: «Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира». Надо сказать, что по нобелевским правилам категорически запрещено самовыдвижение, и настойчивое дергание за рукав людей, которые якобы могут повлиять на результаты, может привести только к обратному результату. А Трамп не стеснялся поднимать вопрос Нобелевской премии даже в разговорах с норвежскими руководителями по поводу тарифной политики, что выглядело откровенным шантажом: «Вы - мне, я - вам».

Правда, и норвежские власти вряд ли в силах повлиять на решение. Если по отдельным дисциплинам премию присуждают Шведская королевская академия наук и Каролинский институт, то премию мира – Нобелевский комитет из пяти человек, избираемый парламентом Норвегии (Стортингом). Это норвежцы - бывшие политики, юристы, профессора или общественные деятели, обладающие высокой репутацией. Они очень ценят приличия и в рамках скандинавских ценностей наверняка шокированы бесцеремонными требованиями американца. Не стоит забывать и о скандинавской солидарности в свете агрессивных требований Трампа к Дании отдать ему Гренландию. Это никак не вяжется с образом миротворца. Кроме того, Нобелевский комитет с пиететом относится к международным организациям и их вкладу в глобальные процессы, а Трамп – категорически наоборот. Ценностные расхождения налицо. Очень показательно и недавнее выступление Ханса Эллегрена, генерального секретаря Шведской королевской академии наук, присуждающей Нобелевские премии по физике, химии и экономике, и Томаса Перльманна, секретаря Нобелевского комитета по медицине. По их словам, администрация Трампа резко сократила финансирование науки и академические свободы университетов, что может иметь негативные последствия для глобальных научных исследований. Вывод несложен: Трамп – враг науки. Да, Эллегрен и Перльманн не те люди, которые принимают решения о премии мира, но это их непосредственные коллеги.