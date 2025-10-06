Власти Грузии обвинили экс-президента

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили «была готова войти» в президентский дворец в Тбилиси в случае успешного госпереворота. Об этом 6 октября заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Рустави».

«Саломе Зурабишвили была готова войти в резиденцию президента. Вы представьте, если бы попытка [оперного певца и политика Пааты] Бурчуладзе, [бывшего генпрокурора Грузии Муртаза] Зоделавы и их друзей оказалась успешной. Она была готова туда войти, однако после поражения открестилась», — рассказал премьер.

По словам Кобахидзе, «инструментом зарубежных спецслужб при попытке революции в Грузии были неправительственные организации, а в антигосударственных действиях против Грузии напрямую участвуют евробюрократы».