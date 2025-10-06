Сирия не будет праздновать войну с Израилем

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа исключил из списка национальных праздников годовщину «Войны судного дня» против Израиля и День учителя, сообщает Al-Sharq Al-Awsat.

При этом аш-Шараа утвердил новые памятные даты — «День освобождения», приуроченный к падению режима Башара Асада 8 декабря, и «Годовщину начала сирийской революции», которую будут отмечать ежегодно 18 марта.

До этого президент Сирии признался в страхе перед Израилем: «На самом деле мы боимся Израиля, а не они нас. Израиль медлит на переговорах и настаивает на нарушении нашего воздушного пространства и проникновении на нашу территорию. Любой дискурс, направленный на раздел Сирии, вредит Ираку, вредит Турции. Это заставляет всех нас вернуться к началу».