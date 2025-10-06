Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель

После недавней встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами оппозиционных партий и депутатами в парламенте, лидер радикальной оппозиции, председатель кемалистской Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель привлек внимание несколькими резонансными заявлениями. Выступая перед журналистами после партийного собрания в Болу, Озель напомнил, что РНП не участвовала во встрече с президентом, после чего озвучил четыре ключевых послания. В первом председатель РНП дал понять, что находящийся под арестом мэр Стамбула Экрем Имамоглу, вероятно, не сможет участвовать в президентских выборах. Напомним в этой связи, что в политических кулуарах Анкары давно уже гадают, кто вместо Имамоглу может стать кандидатом в президенты от РНП. До последнего времени Озель настаивал на выдвижении мэра Стамбула и вот теперь впервые признал: в случае, если в отношении Имамоглу будет вынесен политический запрет — из-за дела о поддельном дипломе или, как следствие, других обвинений, то партия будет вынуждена искать альтернативу.

Второе заявление связано с вопросом, кто поведет кемалистов на президентские выборы в случае, если Имамоглу не сможет баллотироваться. Вопреки предположениям аналитиков, Озель дал ясно понять: даже если Имамоглу не будет зарегистрирован в качестве кандидата, РНП не намерена отказываться от борьбы за высший политический пост в стране. Комментируя распространенное мнение о том, что, если Имамоглу сойдет с дистанции, то естественным кандидатом от РНП станет мэр Анкары Мансур Яваш, Озель заявил, что Яваш не является чьей-либо заменой. По его словам, невозможно заранее предсказать, как изменится политическая ситуация, какой будет позиция Яваша и как на его кандидатуру отреагирует общество. Слова Озеля аналитики восприняли по-разному: одни считают, что практически они открыли мэру Анкары путь к борьбе за кресло президента, другие восприняли их как сигнал о том, что РНП не готова принять Яваша в качестве основного кандидата.

Есть также мнение, что Озель и партийное руководство выступают против кандидатуры Мансура Яваша, учитывая его политическое прошлое, связанное с Партией националистического движения. Комментаторы, поддерживающие эту точку зрения, указывают: хотя в прошлых соцопросах мэр Анкары неизменно опережал всех оппозиционных кандидатов, руководство кемалистской партии по-прежнему намерено продвигать кандидатуру Экрема Имамоглу. Некоторые эксперты полагают, что по мере приближения выборов НРП может вернуться к классической для турецкой политики логике, при которой председатель Республиканской народной партии считается естественным кандидатом в президенты страны. В этом случае ставка может быть сделана на самого Озгюра Озеля. Тем более, если учесть, что, в отличие от более сдержанного Яваша, Озель, особенно после ареста Имамоглу, проявил себя как активный и харизматичный оппозиционный лидер, способный мобилизовать протестный электорат. Также предполагается, что уроки, извлеченные из прежнего поспешного выдвижения Имамоглу, сделали руководство НРП более сдержанным в своих действиях, чтобы избежать повторения прежних ошибок с Явашем.

Третье заявление Озеля стало для политической повестки Турции «тихой сенсацией». Как известно, в ходе президентской кампании 2023 года кемалистская партия и ее союзники по альянсу «Шестерка» выступали за отмену президентской системы правления и возвращение Турции к парламентской модели. Однако в выступлении в Болу Озель фактически отказался от прежнего курса. По его словам, нельзя говорить электорату, что он больше не будет выбирать президента напрямую, поскольку некоторые реформы приняли уже необратимый характер. По сути, это означает отказ РНП от идеи возврата к системе, отмененной по итогам референдума 2017 года и замененной в 2018 году президентской формой правления. И, наконец, четвертое послание было адресовано непосредственно Реджепу Тайипу Эрдогану. Озель напомнил, что 1 октября 2024 года он приветствовал президента, стоя на церемонии открытия парламента. Однако уже спустя год не присутствовал на аналогичном мероприятии в знак протеста. По мнению Озеля, процесс так называемой «нормализации отношений» между властью и оппозицией, получивший в свое время широкую поддержку общества, был сорван действиями правящей партии, направленными против РНП. Лидер кемалистов подчеркнул, что атаки со стороны власти привели к тому, что Республиканская народная партия была вынуждена реагировать соответственно, но при этом выразил готовность возобновить этот диалог в будущем.