USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Турция возобновляет рейсы в Израиль?

6 октября 2025, 23:21 770

Руководство одной из крупнейших авиакомпаний Турции Turkish Airlines рассматривает вопрос о запросе в Управление аэропортов Израиля по поводу возобновления полетов в аэропорт Бен-Гурион в ближайшие дни. «Это может иметь особое значение для израильской авиационной отрасли», - пишут израильские СМИ.

Самолеты Turkish Airlines перестали летать в израильский аэропорт с начала войны в октябре 2023 года после резкого ухудшения отношений между странами. 28 апреля 2025 года авиакомпания объявила, что ее маршруты в Израиль окончательно отменены.

До 7 октября Турция была одним из самых посещаемых израильтянами направлений, поскольку это было недалекое, относительно недорогое и привлекательное направление. До начала войны между Израилем и Турцией ежедневно совершалось не менее 16 рейсов туда и обратно.

