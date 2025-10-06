Турция возобновляет рейсы в Израиль?

Руководство одной из крупнейших авиакомпаний Турции Turkish Airlines рассматривает вопрос о запросе в Управление аэропортов Израиля по поводу возобновления полетов в аэропорт Бен-Гурион в ближайшие дни. «Это может иметь особое значение для израильской авиационной отрасли», - пишут израильские СМИ.

Самолеты Turkish Airlines перестали летать в израильский аэропорт с начала войны в октябре 2023 года после резкого ухудшения отношений между странами. 28 апреля 2025 года авиакомпания объявила, что ее маршруты в Израиль окончательно отменены.

До 7 октября Турция была одним из самых посещаемых израильтянами направлений, поскольку это было недалекое, относительно недорогое и привлекательное направление. До начала войны между Израилем и Турцией ежедневно совершалось не менее 16 рейсов туда и обратно.