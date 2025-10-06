Эмоции Орбана от встречи с Алиевым

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился в соцсети Х публикацией после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в преддверии саммита Организации тюркских государств в Габале.
«Всегда приятно видеть друга! Сегодня в Габале встретился с президентом Азербайджана перед 12-м саммитом Организации тюркских государств», - написал Орбан.
🤝🇭🇺 Always a pleasure to see a friend! Meeting with @presidentaz in Gabala today prior to the 12th Summit of the Organization of Turkic States. pic.twitter.com/NPHHS5ePqX— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 6, 2025