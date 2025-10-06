Харьков сотрясают взрывы

В Харькове один за другим звучат взрывы, город подвергается массированный атаке «Шахедов», сообщают украинские телеграм-каналы.
В городе местами пропало электричество.
October 6, 2025
В Харькове один за другим звучат взрывы, город подвергается массированный атаке «Шахедов», сообщают украинские телеграм-каналы.
В городе местами пропало электричество.
October 6, 2025
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.