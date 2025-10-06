USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

В Южной Корее сгорели все данные. А чиновник покончил с собой

6 октября 2025, 23:57 315

В Южной Корее произошел масштабный сбой в работе государственных систем после пожара в дата-центре Национальной службы информационных ресурсов — ключевом узле всей IT-инфраструктуры страны.

По данным местных СМИ, возгорание началось во время замены литий-ионной батареи. Пожар быстро распространился и вывел из строя серверные помещения.

Всего пострадали 647 государственных сервисов, из которых 96 уничтожены полностью. Среди них — аналог портала госуслуг, система идентификации граждан, государственное облачное хранилище G-Drive, где с 2018 года хранились миллионы официальных документов, а также государственная электронная почта, образовательные, финансовые и административные системы.

По предварительным оценкам, на G-Drive уничтожено 858 терабайт данных. Резервные копии при этом хранились в том же здании и также были утрачены.

В настоящее время власти пытаются восстановить информацию из локальных копий, архивов электронной почты и документов, сохраненных на компьютерах сотрудников.

Местные СМИ также сообщили, что высокопоставленный чиновник, отвечавший за процесс восстановления систем, покончил с собой.

Харьков сотрясают взрывы
Харьков сотрясают взрывы ВИДЕО
6 октября 2025, 23:47 438
Турция возобновляет рейсы в Израиль?
Турция возобновляет рейсы в Израиль?
6 октября 2025, 23:21 772
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 1043
Сирия не будет праздновать войну с Израилем
Сирия не будет праздновать войну с Израилем
6 октября 2025, 23:11 751
Власти Грузии обвинили экс-президента
Власти Грузии обвинили экс-президента
6 октября 2025, 23:08 803
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема
6 октября 2025, 21:32 2483
Зверское нападение на врача Ганбаеву
Зверское нападение на врача Ганбаеву
6 октября 2025, 22:38 2221
Украинцы уничтожили россиян в Ямполе
Украинцы уничтожили россиян в Ямполе
6 октября 2025, 22:28 2120
Украина уничтожает нефтепромышленность России
Украина уничтожает нефтепромышленность России ВИДЕО
6 октября 2025, 21:58 2670
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
6 октября 2025, 21:54 1070
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
6 октября 2025, 21:44 2377

ЭТО ВАЖНО

Харьков сотрясают взрывы
Харьков сотрясают взрывы ВИДЕО
6 октября 2025, 23:47 438
Турция возобновляет рейсы в Израиль?
Турция возобновляет рейсы в Израиль?
6 октября 2025, 23:21 772
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 1043
Сирия не будет праздновать войну с Израилем
Сирия не будет праздновать войну с Израилем
6 октября 2025, 23:11 751
Власти Грузии обвинили экс-президента
Власти Грузии обвинили экс-президента
6 октября 2025, 23:08 803
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема
6 октября 2025, 21:32 2483
Зверское нападение на врача Ганбаеву
Зверское нападение на врача Ганбаеву
6 октября 2025, 22:38 2221
Украинцы уничтожили россиян в Ямполе
Украинцы уничтожили россиян в Ямполе
6 октября 2025, 22:28 2120
Украина уничтожает нефтепромышленность России
Украина уничтожает нефтепромышленность России ВИДЕО
6 октября 2025, 21:58 2670
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
Турция сумела разговорить две группировки ХАМАС
6 октября 2025, 21:54 1070
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
6 октября 2025, 21:44 2377
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться