В Южной Корее сгорели все данные. А чиновник покончил с собой

В Южной Корее произошел масштабный сбой в работе государственных систем после пожара в дата-центре Национальной службы информационных ресурсов — ключевом узле всей IT-инфраструктуры страны.

По данным местных СМИ, возгорание началось во время замены литий-ионной батареи. Пожар быстро распространился и вывел из строя серверные помещения.

Всего пострадали 647 государственных сервисов, из которых 96 уничтожены полностью. Среди них — аналог портала госуслуг, система идентификации граждан, государственное облачное хранилище G-Drive, где с 2018 года хранились миллионы официальных документов, а также государственная электронная почта, образовательные, финансовые и административные системы.

По предварительным оценкам, на G-Drive уничтожено 858 терабайт данных. Резервные копии при этом хранились в том же здании и также были утрачены.

В настоящее время власти пытаются восстановить информацию из локальных копий, архивов электронной почты и документов, сохраненных на компьютерах сотрудников.

Местные СМИ также сообщили, что высокопоставленный чиновник, отвечавший за процесс восстановления систем, покончил с собой.