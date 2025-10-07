Европейцы разработали противоядие от «Шахедов»

При взрыве почти килограммового заряда шарики разлетаются в радиусе до 25 метров, что, по данным компании, достаточно для уничтожения дрона; максимальная дальность полета ракеты с такой боеголовкой — до 3 км.

Директор Thales Belgium по транспортным средствам и тактическим системам Томас Колине заявил, что ракеты уже развертывают в Украине, а спрос со стороны Киева превышает производственные мощности компании.

Представитель Thales не раскрыл стоимость поставок, отметив лишь, что такие мини-ракеты дороже украинских дронов-перехватчиков, но значительно дешевле стандартных зенитных ракет западного образца; по оценкам Business Insider, самые дорогие образцы мини-ракет с лазерным наведением стоят примерно пятую часть цены обычной ракеты ПВО.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса сообщал, что у страны уже есть дроны-перехватчики, способные противостоять российским «Шахедам» с реактивными двигателями.