Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Европейцы разработали противоядие от «Шахедов»

Европейский производитель Thales разработал компактную 70-мм ракету с новой боеголовкой FZ123, наполненной тысячами мелких стальных шариков, предназначенную для поражения ударных беспилотников типа «Шахед».

При взрыве почти килограммового заряда шарики разлетаются в радиусе до 25 метров, что, по данным компании, достаточно для уничтожения дрона; максимальная дальность полета ракеты с такой боеголовкой — до 3 км.

Директор Thales Belgium по транспортным средствам и тактическим системам Томас Колине заявил, что ракеты уже развертывают в Украине, а спрос со стороны Киева превышает производственные мощности компании.

Представитель Thales не раскрыл стоимость поставок, отметив лишь, что такие мини-ракеты дороже украинских дронов-перехватчиков, но значительно дешевле стандартных зенитных ракет западного образца; по оценкам Business Insider, самые дорогие образцы мини-ракет с лазерным наведением стоят примерно пятую часть цены обычной ракеты ПВО.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса сообщал, что у страны уже есть дроны-перехватчики, способные противостоять российским «Шахедам» с реактивными двигателями.

Шквал критики в адрес Меркель после заявления о Путине
Орбан опять набросился на Зеленского
Трамп о «сильном мужчине» Эрдогане
В Белгороде летают ракеты: город без электричества ВИДЕО
Европейцы разработали противоядие от «Шахедов»
Харьков сотрясают взрывы ВИДЕО
Турция возобновляет рейсы в Израиль?
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
Сирия не будет праздновать войну с Израилем
Власти Грузии обвинили экс-президента
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема
