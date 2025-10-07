USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

В Грузии задержания

Правоохранительные органы Грузии задержали 13 участников беспорядков в Тбилиси 4 октября, когда была предпринята попытка штурма президентского дворца. Об этом заявил на брифинге заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе.

«В рамках расследования на первом этапе правоохранители идентифицировали 15 участников преступления, из которых на основании постановления суда уже задержаны 13 лиц», — сказал он.

По данным Министерства здравоохранения Грузии, шесть протестующих и 21 полицейский получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что все участники беспорядков являются участниками попытки свержения власти. Он утверждает, что штурм президентского дворца был организован иностранными спецслужбами, а также обвинил в организации беспорядков посла ЕС.

4 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы в 64 муниципалитетах, включая пять самоуправляющихся городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави. Подсчет голосов продолжается. По словам Кобахидзе, правящая партия «Грузинская мечта» получила более 70% голосов во всех муниципалитетах.

