Россия продвигается в Днепропетровске

Российская армия, по данным портала Deep State, взяла под контроль Малеевку Днепропетровской области и продвинулась в районе Вороного; также сообщается о продвижениях в районах Новоивановки и Ольговского в Запорожской области и в районе Белой Горы на Константиновском направлении.

До этого, согласно сообщениям СМИ и официальным сводкам, российские силы уже объявляли о занятии Вороного в Днепропетровской области.

Ранее независимые OSINT-проекты и картографы отмечали продвижения россиян на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, в частности вблизи Новоивановки, Ольговского и Вишнёвого.

Также публиковались карты и обновления, указывающие на наступательные действия российской армии в районе Белой Горы и в сторону Константиновки.