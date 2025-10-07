USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Макрон резко раскритиковал «стену дронов»

01:17 408

Президент Франции Эммануэль Макрон язвительно высказался на саммите ЕС в Копенгагене об инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию «стены дронов». Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее», - приводит издание слова президента Франции.

Как отмечается в публикации, Макрон и другие лидеры ЕС посчитали, что идея фон дер Ляйен звучит обнадеживающе, но рискует создать ложное впечатление полной защиты, поэтому на саммите их реакция была «такой же холодной, как Балтийское море».

Ранее фон дер Ляйен заявила, что предложит неотложные меры по созданию «стены дронов» на восточном фланге Европы. Она также отметила, что ответ на якобы имевшие место вторжения в воздушное пространство стран ЕС будет «решительным и единым». Проект «стены дронов» является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленной на развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.

Шквал критики в адрес Меркель после заявления о Путине
Шквал критики в адрес Меркель после заявления о Путине
01:54 383
Орбан опять набросился на Зеленского
Орбан опять набросился на Зеленского
01:46 341
Трамп о «сильном мужчине» Эрдогане
Трамп о «сильном мужчине» Эрдогане
01:37 349
В Белгороде летают ракеты: город без электричества
В Белгороде летают ракеты: город без электричества ВИДЕО
00:22 1229
Европейцы разработали противоядие от «Шахедов»
Европейцы разработали противоядие от «Шахедов»
00:15 1340
Харьков сотрясают взрывы
Харьков сотрясают взрывы ВИДЕО
6 октября 2025, 23:47 1102
Турция возобновляет рейсы в Израиль?
Турция возобновляет рейсы в Израиль?
6 октября 2025, 23:21 1464
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 1751
Сирия не будет праздновать войну с Израилем
Сирия не будет праздновать войну с Израилем
6 октября 2025, 23:11 1279
Власти Грузии обвинили экс-президента
Власти Грузии обвинили экс-президента
6 октября 2025, 23:08 1347
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема
6 октября 2025, 21:32 3101

