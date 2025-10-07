Россиян отправляют на фронт по второму кругу

Российское командование повторно отправляет на фронт в Украине российских военных, которые вернулись из украинского плена. Об этом пишет «Эхо», публикуя обращение военнослужащего ВС РФ Виталия Солдатенко из Рязанской области (в/ч 44639), датированное 26 августа.

По данным издания, мужчина обращался в аппарат уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой, заявляя, что его 23 августа отправили в Курск после возвращения из плена в Украине. В видеообращении военный говорит, что он был переброшен «на полигон в Курск», не завершив курс лечения.

Командование обещало направить мужчину в курский госпиталь по прибытии, но на месте его просьбу проигнорировали. «Нас три дня гоняли на стрельбище на отработку навыков. После этого 26 числа, то есть сегодня, нас отправляют на БЗ [боевое задание]», — говорил Солдатенко, просивший разобраться в ситуации.

Ранее российское командование уже отправляло вернувшихся из плена военных на фронт, обращает внимание «Эхо». Например, летом Ивану Гребенникову из Алтайского края, которого обменяли в мае 2025 года, срочно изменили категорию годности с «Д» на «Б» и бросили на передовую. «Отправляют на фронт, не производят ВВК, никакой медкомиссии. В теле пуля, рука переломана», — рассказывал он.

Мобилизованным в 2022 году жителей Псковской области Василия Григорьева и Дмитрия Давыдова снова отправили воевать после обмена в январе 2024 года. В августе прошлого года мужчины бежали и обратились к адвокату по военному праву Максиму Гребенюку. Позже Давыдов умер в подмосковной части от «внезапной остановки сердца».

По словам адвокатов мобилизованных, повторная отправка репатриированных на фронт противоречит Женевской конвенции 1949 года (ст. 117). Минобороны РФ ссылается на статью 110, утверждая, что только лица из указанных в ней категорий подлежат обязательной репатриации и освобождению от службы — если вызволенный из плена не попадает под эти критерии, увольнение для него не предусмотрено.