Орбан опять набросился на Зеленского

01:46 344

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в использовании «тактики морального шантажа», якобы с целью подтолкнуть ЕС к поддержке Украины.

«Оказывается, президент Зеленский хочет решать, что лучше для венгров. Он снова использует свою привычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные действия. Уважаемый господин президент! При всем уважении Венгрия не имеет морального долга поддерживать вступление Украины в ЕС», — написал Орбан в соцсети X.

Премьер добавил, что ни одна страна не получала членство в Европейском союзе «путем шантажа», и подчеркнул, что на этот раз так тоже не произойдет.

«Договор о ЕС не оставляет места для двусмысленности: решение о членстве принимается государствами-членами единогласно. Венгерский народ принял решение. На референдуме он подавляющим большинством голосов высказался против членства Украины в ЕС. Если вы хотите это изменить, медиакампания, которую вы ведете против Венгрии, вероятно, не является лучшим способом завоевать друзей», — отметил Орбан.

Шквал критики в адрес Меркель после заявления о Путине
Шквал критики в адрес Меркель после заявления о Путине
01:54 390
Орбан опять набросился на Зеленского
Орбан опять набросился на Зеленского
01:46 345
Трамп о «сильном мужчине» Эрдогане
Трамп о «сильном мужчине» Эрдогане
01:37 354
В Белгороде летают ракеты: город без электричества
В Белгороде летают ракеты: город без электричества ВИДЕО
00:22 1231
Европейцы разработали противоядие от «Шахедов»
Европейцы разработали противоядие от «Шахедов»
00:15 1342
Харьков сотрясают взрывы
Харьков сотрясают взрывы ВИДЕО
6 октября 2025, 23:47 1102
Турция возобновляет рейсы в Израиль?
Турция возобновляет рейсы в Израиль?
6 октября 2025, 23:21 1466
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 1754
Сирия не будет праздновать войну с Израилем
Сирия не будет праздновать войну с Израилем
6 октября 2025, 23:11 1279
Власти Грузии обвинили экс-президента
Власти Грузии обвинили экс-президента
6 октября 2025, 23:08 1348
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема
6 октября 2025, 21:32 3101

