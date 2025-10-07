Орбан опять набросился на Зеленского

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в использовании «тактики морального шантажа», якобы с целью подтолкнуть ЕС к поддержке Украины.

«Оказывается, президент Зеленский хочет решать, что лучше для венгров. Он снова использует свою привычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные действия. Уважаемый господин президент! При всем уважении Венгрия не имеет морального долга поддерживать вступление Украины в ЕС», — написал Орбан в соцсети X.

Премьер добавил, что ни одна страна не получала членство в Европейском союзе «путем шантажа», и подчеркнул, что на этот раз так тоже не произойдет.

«Договор о ЕС не оставляет места для двусмысленности: решение о членстве принимается государствами-членами единогласно. Венгерский народ принял решение. На референдуме он подавляющим большинством голосов высказался против членства Украины в ЕС. Если вы хотите это изменить, медиакампания, которую вы ведете против Венгрии, вероятно, не является лучшим способом завоевать друзей», — отметил Орбан.