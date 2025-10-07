Шквал критики в адрес Меркель после заявления о Путине

Официальные лица Польши и стран Балтии резко отреагировали на высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которые они восприняли как попытку частично возложить на них ответственность за вторжение России в Украину. Об этом пишет Politico.

Критика в адрес Меркель, считавшейся одним из самых влиятельных политиков Европы за последние два десятилетия, подчеркивает, по мнению экспертов, неудачи ее подхода к России и ставит под сомнение ее политическое наследие, особенно на фоне отмены миграционной и энергетической политики бывшего канцлера преемниками.

В интервью венгерским оппозиционным СМИ, опубликованном в пятницу, Меркель отметила, что восточноевропейские страны заблокировали ее попытки организовать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном перед вторжением России в Украину в 2022 году.

«В июне 2021 года я почувствовала, что Путин перестал воспринимать Минские соглашения всерьез», — заявила Меркель, имея в виду договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе после 2014–2015 годов.

«Я хотела создать новый формат, чтобы Европейский союз мог напрямую вести диалог с Путиным», — добавила она.

На заседании Европейского совета в июне 2021 года Меркель и Макрон предложили провести прямые переговоры с Путиным в ответ на наращивание российских войск у границ Украины. Однако Польша и страны Балтии выступили против этой инициативы. «Некоторые страны, в первую очередь государства Балтии и Польша, не поддержали эту идею», — уточнила Меркель.

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш опроверг заявления Меркель, отметив, что многие страны, включая Германию, тогда недооценивали угрозу со стороны России. «Я постоянно говорил Меркель, что с Путиным нельзя вести дела, рассчитывая на его добросовестность, но она считала, что страны Балтии ошибаются. Я потрясен, что даже после всего, что произошло в Украине, она продолжает придерживаться этой позиции», — заявил он.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что ответственность за конфликт несет исключительно Россия. «Война России против Украины вызвана только ее неприятием распада Советского Союза и ее империалистическими амбициями. Вина за эту агрессию лежит только на России», — написал он в соцсети X.

В Польше комментарии Меркель также вызвали бурную реакцию, особенно среди представителей правых партий. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, ныне заместитель лидера оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS), заявил:

«Своим необдуманным интервью Ангела Меркель доказала, что входит в число наиболее вредных немецких политиков для Европы в прошлом столетии». Член Европарламента от PiS Вальдемар Буда добавил: «Когда Меркель говорит, что хотела бы вновь договариваться с Путиным, это, вероятно, привело бы к разделу Украины. Переговоры с Путиным фактически спровоцировали войну».