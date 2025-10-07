Трамп прекращает все переговоры с Мадуро

Специальный посланник Трампа Ричард Гренелл вел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и другими высокопоставленными венесуэльскими чиновниками. Но во время встречи с высшим военным руководством в четверг, 2 октября, Трамп позвонил Гренеллу и приказал прекратить все дипломатические контакты, в том числе переговоры с Мадуро, сказали источники.

Президент США Дональд Трамп отказался от попыток достичь соглашения с Венесуэлой и поручил прекратить все усилия по дипломатическому урегулированию отношений, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что Трамп разочаровался в том, что Мадуро не согласился на требования США добровольно отказаться от власти, а также тем, что венесуэльские чиновники продолжают настаивать на том, что они не причастны к наркотрафику.

Официальные лица США заявили, что администрация Трампа разработала несколько военных планов на случай эскалации. Эти операции могут также включать планы по отстранению Мадуро от власти. Представитель Белого дома высказал мнение, что президент США готов использовать «все рычаги американской власти», чтобы остановить ввоз наркотиков в США, и ясно дал понять Мадуро, что пора положить конец незаконному обороту наркотиков в Венесуэле.

Марко Рубио, государственный секретарь и советник по национальной безопасности США, ранее назвал Мадуро «нелегитимным» лидером и неоднократно ссылался на обвинения США против него в наркотрафике. Рубио назвал Мадуро «беглецом от американского правосудия», а США увеличили вознаграждение за информацию для его задержания до 50 миллионов долларов.

Издание добавляет, что Гренелл отказался от комментариев.

В августе 2025 года NYT сообщила, что Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. США направили к берегам Венесуэлы семь военных кораблей с экипажем численностью 4,5 тысячи человек. Мадуро отреагировал на эти действия, объявив всенародную мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию. С сентября США стали наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам. Один из последних таких ударов произошел 3 октября, когда американские военные уничтожили катер, предположительно перевозивший крупную партию наркотиков, по словам главы Пентагона Пита Хегсета. В тот же день венесуэльские системы ПВО зафиксировали не менее пяти боевых самолетов США в воздушном пространстве вблизи побережья страны. В сентябре телеканал NBC, ссылаясь на источники, сообщил, что американские военные разрабатывают планы нанесения ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы. По информации источника, первые удары могут последовать в ближайшие недели. Однако, как отмечал NBC, Трамп пока не утвердил никаких операций.