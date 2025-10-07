USD 1.7000
EUR 1.9886
RUB 2.0473
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Золото бьет все немыслимые рекорды

08:46 1739

Цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже обновила исторический максимум, впервые в истории преодолев уровень в $4 тыс. за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки Comex.

В ходе утренних торгов стоимость на драгоценный металл достигала $4000,1 за унцию. При этом рост котировок составил 0,35%. Но 04:54 по Баку 7 октября цена скорректировалась до отметки в $3987,4 за унцию.

Прошлый исторический максимум был установлен 6 октября, когда стоимость золота превысила $3949 за тройскую унцию.

Инновации русских на войне: мотоциклы, вездеходы и электромобили
Инновации русских на войне: мотоциклы, вездеходы и электромобили
11:27 261
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция
6 октября 2025, 23:14 4062
Германия в топ-5 торговых партнеров Азербайджана
Германия в топ-5 торговых партнеров Азербайджана
11:18 313
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном новая геополитика; все еще актуально
6 октября 2025, 21:00 4983
Байрамов: «Маршрут Трампа» откроет новые возможности для региона
Байрамов: «Маршрут Трампа» откроет новые возможности для региона фото; обновлено 10:31
10:31 839
Варданян продал свою долю в российском проекте
Варданян продал свою долю в российском проекте
10:10 1751
Трамп прекращает все переговоры с Мадуро
Трамп прекращает все переговоры с Мадуро что дальше?
08:43 1503
Шквал критики в адрес Меркель после заявления о Путине
Шквал критики в адрес Меркель после заявления о Путине
01:54 7359
Орбан опять набросился на Зеленского
Орбан опять набросился на Зеленского
01:46 4981
Трамп о «сильном мужчине» Эрдогане
Трамп о «сильном мужчине» Эрдогане
01:37 3756
В Белгороде летают ракеты: город без электричества
В Белгороде летают ракеты: город без электричества ВИДЕО
00:22 4177

