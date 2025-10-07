Золото бьет все немыслимые рекорды

Цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже обновила исторический максимум, впервые в истории преодолев уровень в $4 тыс. за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки Comex.

В ходе утренних торгов стоимость на драгоценный металл достигала $4000,1 за унцию. При этом рост котировок составил 0,35%. Но 04:54 по Баку 7 октября цена скорректировалась до отметки в $3987,4 за унцию.

Прошлый исторический максимум был установлен 6 октября, когда стоимость золота превысила $3949 за тройскую унцию.