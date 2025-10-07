USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Трамп «почти принял решение»

08:57

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами заявил, что практически принял решение о том, предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Tomahawk или нет.

Один из представителей прессы спросил у Трампа, будут ли США поставлять эти ракеты Украине или продавать их НАТО, разрешив дальнейшую передачу Украине. В ответ на это президент сказал, что «почти принял решение, в значительной степени».

«Думаю, я хочу знать, что они (украинцы) с ними сделают. Куда они их направят? Полагаю, мне придется спросить об этом... Я бы задал определенные вопросы. Я не собираюсь добиваться эскалации этой войны», - приводит Reuters слова Трампа.

По данным газеты The Telegraph, президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с Трампом в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке просил его передать Tomahawk, дальность которых составляет 1250-2500 км. Зеленский заявил, что они «помогут убедить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения».

The Wall Street Journal в свою очередь написала 1 октября, что США согласовали передачу Украине разведданных для нанесения ударов дальнобойными ракетами по объектам энергетической инфраструктуры РФ, расположенным вдали от границы. По данным издания, такой шаг был предпринят на фоне размышлений администрации Трампа о возможности предоставить Украине дальнобойное оружие.

При этом ранее Reuters назвало поставки Tomahawk Украине маловероятными, поскольку имеющиеся у США запасы этих ракет предназначены в первую очередь для нужд американских ВМС и других целей. Более возможны поставки ракет с меньшей дальностью, заявили собеседники Reuters. К примеру, ракеты ATACMS, поставленные Украине в 2024 году, могут поражать цель на расстоянии до 300 км.

По словам президента России Путина, возможное решение Трампа поставить Украине ракеты большой дальности «приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях».

