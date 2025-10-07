USD 1.7000
EUR 1.9886
RUB 2.0473
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Варданян продал свою долю в российском проекте

10:10 1753

Рубен Варданян, бывший так называемый «госминистр» карабахских сепаратистов, обвиняемый в военных преступлениях, полностью вышел из российского автобизнеса, продав свою долю в проекте электромобиля «Атом».

По данным «Коммерсанта», принадлежавшие ему 25% в ООО «Восход» — основном акционере компании «Кама» — перешли самому обществу.

Совладельцами «Восхода» остались гендиректор «Камаза» Сергей Когогин (37,5%) и ООО «Спектр» (37,5%). Осенью 2024 года Варданян также перестал быть совладельцем «Камаза».

Инновации русских на войне: мотоциклы, вездеходы и электромобили
Инновации русских на войне: мотоциклы, вездеходы и электромобили
11:27 267
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция
6 октября 2025, 23:14 4063
Германия в топ-5 торговых партнеров Азербайджана
Германия в топ-5 торговых партнеров Азербайджана
11:18 317
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном новая геополитика; все еще актуально
6 октября 2025, 21:00 4984
Байрамов: «Маршрут Трампа» откроет новые возможности для региона
Байрамов: «Маршрут Трампа» откроет новые возможности для региона фото; обновлено 10:31
10:31 840
Варданян продал свою долю в российском проекте
Варданян продал свою долю в российском проекте
10:10 1754
Трамп прекращает все переговоры с Мадуро
Трамп прекращает все переговоры с Мадуро что дальше?
08:43 1504
Шквал критики в адрес Меркель после заявления о Путине
Шквал критики в адрес Меркель после заявления о Путине
01:54 7359
Орбан опять набросился на Зеленского
Орбан опять набросился на Зеленского
01:46 4982
Трамп о «сильном мужчине» Эрдогане
Трамп о «сильном мужчине» Эрдогане
01:37 3757
В Белгороде летают ракеты: город без электричества
В Белгороде летают ракеты: город без электричества ВИДЕО
00:22 4178

ЭТО ВАЖНО

Инновации русских на войне: мотоциклы, вездеходы и электромобили
Инновации русских на войне: мотоциклы, вездеходы и электромобили
11:27 267
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция
6 октября 2025, 23:14 4063
Германия в топ-5 торговых партнеров Азербайджана
Германия в топ-5 торговых партнеров Азербайджана
11:18 317
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном новая геополитика; все еще актуально
6 октября 2025, 21:00 4984
Байрамов: «Маршрут Трампа» откроет новые возможности для региона
Байрамов: «Маршрут Трампа» откроет новые возможности для региона фото; обновлено 10:31
10:31 840
Варданян продал свою долю в российском проекте
Варданян продал свою долю в российском проекте
10:10 1754
Трамп прекращает все переговоры с Мадуро
Трамп прекращает все переговоры с Мадуро что дальше?
08:43 1504
Шквал критики в адрес Меркель после заявления о Путине
Шквал критики в адрес Меркель после заявления о Путине
01:54 7359
Орбан опять набросился на Зеленского
Орбан опять набросился на Зеленского
01:46 4982
Трамп о «сильном мужчине» Эрдогане
Трамп о «сильном мужчине» Эрдогане
01:37 3757
В Белгороде летают ракеты: город без электричества
В Белгороде летают ракеты: город без электричества ВИДЕО
00:22 4178
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться