Варданян продал свою долю в российском проекте

Рубен Варданян, бывший так называемый «госминистр» карабахских сепаратистов, обвиняемый в военных преступлениях, полностью вышел из российского автобизнеса, продав свою долю в проекте электромобиля «Атом».
По данным «Коммерсанта», принадлежавшие ему 25% в ООО «Восход» — основном акционере компании «Кама» — перешли самому обществу.
Совладельцами «Восхода» остались гендиректор «Камаза» Сергей Когогин (37,5%) и ООО «Спектр» (37,5%). Осенью 2024 года Варданян также перестал быть совладельцем «Камаза».