Байрамов: «Маршрут Трампа» откроет новые возможности для региона

Чтобы наше сотрудничество стало более содержательным и устойчивым, необходимо укреплять экономический потенциал, развивать взаимные инвестиции и торговлю между государствами-членами Организации тюркских государств. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел ОТГ.

Глава МИД отметил, что страны организации благодаря своему географическому положению формируют естественные транспортные, логистические и транзитные маршруты, играя роль моста между Европой и Азией.

«В этом направлении государства-члены ОТГ обладают огромными возможностями. Этот маршрут является неотъемлемой частью Срединного коридора. Объявление в рамках саммита в Вашингтоне маршрута TRIPP, который обеспечит беспрепятственное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчываном через Зангезурский коридор, — важный шаг с точки зрения диверсификации связей в нашем регионе», — подчеркнул министр.

Байрамов отметил, что перед лицом существующих глобальных и региональных угроз безопасности крайне важно проявлять всестороннюю политическую координацию и солидарность. В формирующейся новой международной архитектуре безопасности Организация тюркских государств обладает потенциалом играть все более значимую роль как символ объединения усилий.

Байрамов напомнил, что последовательные шаги Азербайджана по нормализации отношений с Арменией направлены на установление мира и стабильности в регионе. После того как в 2023 году Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, прямые контакты и совместные усилия сторон стали еще более активными.

«Саммит, прошедший в Вашингтоне, и подписанные там документы имеют историческое значение. Для правильной оценки этой возможности и заключения мирного договора Армения должна устранить территориальные претензии к Азербайджану, закрепленные в своей конституции», — отметил министр.

Говоря о перспективах сотрудничества, Байрамов подчеркнул, что Азербайджан прилагает последовательные усилия для активизации Срединного коридора.

«Мы должны продолжить успешное партнерство в сфере энергетики, реализуя новые совместные проекты. Хочу отметить участие государств-членов ОТГ в восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях. Азербайджан выдвинул конкретные предложения для укрепления роли нашей организации как важного регионального фактора и перечислил в ее секретариат два миллиона долларов США», — сообщил Байрамов.

Министр выразил уверенность, что Габалинская декларация и другие документы, принятые по итогам саммита, окажут положительное влияние на развитие ОТГ. Он напомнил, что организация, основанная на общем языке, истории и традициях и созданная Нахчыванским соглашением, сегодня реализует сотрудничество более чем в 35 направлениях — от политики и экономики до культуры.

В заключение Байрамов отметил, что в период, когда доверие к международным организациям подорвано, динамика взаимодействия между государствами-членами ОТГ, основанная на братстве и взаимном доверии, служит прочной основой для уверенного взгляда в будущее: «Сегодня мы выслушаем предложения государств-членов, направленные на дальнейшее укрепление нашей организации. По инициативе президента Ильхама Алиева количество ежегодных саммитов ОТГ увеличено до двух, что позволяет гибко, глубоко и всесторонне обсуждать возможности сотрудничества».