Azerbaijan Fish Farm представила Азербайджан на международной выставке ANUGA 2025 в Германии

Baku Caviar — премиальная марка компании Azerbaijan Fish Farm являющаяся лидером в производстве черной икры, успешно выступила на крупнейшей международной продовольственной выставке ANUGA 2025 под эгидой Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), которая прошла в Кёльне. Участие в этом событии стало важным шагом в укреплении присутствия Азербайджана на мировой гастрономической карте.

Бренд Baku Caviar представил на выставке коллекцию премиальной икры, соединившую в себе традиции Каспия и современные стандарты качества. Гости выставки отметили не только изысканный вкус продукта, но и подход компании, основанный на принципах экологической ответственности и устойчивого развития.

Для Baku Caviar участие в Кёльне стало возможностью наладить новые международные контакты, представить бренд широкой европейской аудитории и подчеркнуть свою роль в продвижении устойчивой гастрономии. В центре внимания оказалась инициатива компании: за каждую проданную банку икры Azerbaijan Fish Farm выпускает в Каспийское море десять мальков осетра, внося свой вклад в сохранение уникального вида.

Успешное выступление в ANUGA 2025 подтвердило, что Азербайджан способен предлагать миру продукты, которые отвечают самым высоким стандартам качества и становятся посланниками культуры и устойчивости на международной арене.

